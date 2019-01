Félix Lafuente, director general de Profiltek, un nuevo rumbo El directivo lleva tres años al frente de la empresa, fundada en 1989, logrando el objetivo por el que llegó: impulsar las ventas E. RODRÍGUEZ Domingo, 27 enero 2019, 00:35

valencia. Con Cevisama a las puertas, el director general de Profiltek, Félix Lafuente, celebra el treinta aniversario de la firma con entusiasmo. «Para nosotros, cumplir 30 años es muy importante. En estos años, la evolución ha sido notable porque hemos pasado de ser un fabricante de mamparas a medida a ser un referente en lo que se refiere a espacios de ducha personalizados», explica el dirigente de esta empresa valenciana.

Ahora mismo, la compañía pasa por un momento dulce y parte de esa situación se debe a su director general, Lafuente, quien llegó a Profiltek hace tres años con una misión: impulsar y guiar el plan estratégico de la mercantil para dar un salto en las ventas. «Procedo del sector sanitarista por lo que conozco bien los canales de distribución y su proceso industrial», cuenta Lafuente.

Y es que, el dirigente no aterrizó en Profiltek sin saber a lo que se enfrentaba. Antes de su cargo en esta firma, fue director general de Grupo Royo, dedicada a la fabricación y distribución de mobiliario de baño y accesorios.

Las cifras parecen estar de su lado. La compañía cerró el ejercicio 2018 con una facturación de 31 millones de euros tras tres años de crecimiento continuo. Para 2019, prevé una evolución estable y un crecimiento del 4% superior al de la media del sector. Además, registra una cuota de ventas del 20% aproximadamente. La causa de este crecimiento reside en la diversificación de los canales de distribución y en la ampliación del público al que se dirigen los productos. En el caso de Profiltek, se debe a su introducción en 'contrac' -clientes institucionales y corporativos, como cadenas hoteleras y oficinas-.

Además, Lafuente no dejó al margen al cliente tradicional. «Hemos entrando en todos los grupos de compra del país», sostiene el directivo, quien añade que los productos DIY (Do it Yourself) -que significa hazlo tú mismo- han ganado un gran protagonismo en el sector. De este modo, el 'contract' y los productos DIY se han ido sumando al producto original de la empresa, la mampara. «Este año ha sido más estable porque unos canales han compensado otros», matiza Lafuente al hacer balance del año 2018, que marca el ecuador del plan estratégico.

La trayectoria de Lafuente en la compañía no sólo se ha centrado en incrementar la cifra de negocios, sino también en la reducción de costes. «Para los costes, hemos aplicado un sistema que optimiza todos los procesos de la empresas. Por ejemplo tenemos una web a través de la cual los distribuidores hacen el 40% de los pedidos», concreta el directivo. Además, la empresa también cuenta con otras aplicaciones móvil dedicadas al departamento comercial o, incluso, una 'app' para los instaladores.

Flexibilidad ante el mercado

La flexibilidad y la capacidad de adaptación han sido claves para la evolución de Profiltek durante los últimos años. «Desde hace unos años somos líderes en el mercado español y estamos viendo que hay una traslación de la mampara a medida a la mampara estándar, que ha crecido mucho por los 'hazlo tu mismo' y por los importadores de países lejanos que hacen productos más competitivos», explica Lafuente, que indica que ellos ofrecen tanto producto estándar como personalizado, además de contar con una planta propia de fabricación. En ese sentido, Lafuente insiste en que la empresa dio su mayor salto cuando se decidió a dar «una solución integral» al vender tanto mamparas como platos de ducha.

Por lo que respecta a los peores años de la crisis, el directivo asegura que este sector ha resistido con solvencia debido a que la sustitución de la bañera por un plato de ducha era una cuestión de seguridad. Además, encuentran un potente nicho en el mercado de la reforma, mientras que la obra nueva no presenta una parte importante para ellos.

«Tenemos buenas expectativas. Por un lado, queremos desarrollar de manera más competitiva la mampara estándar y, además, esperamos un crecimiento de entre el 30% y 40% en la producción y venta de platos de ducha», concluye con optimismo Lafuente.