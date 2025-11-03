La fecha en la que el euro digital llega a España: qué es y cuándo empezará a utilizarse para pagar El método es una alternativa al dinero en efectivo y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido pasar a la siguiente fase del proyecto para su puesta en marcha

Tamara Villena Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:25

El euro digital está cada vez más cerca y cambiará los pagos tal y como los conocemos a día de hoy. Se trata de un nuevo método para realizar transacciones, totalmente digitalizado, y por lo tanto, registrable. Sería dinero emitido por los bancos centrales del Eurosistema, como el efectivo, pero en una nueva versión. «Una opción de pago electrónico adicional a las ya existentes, complementando así al efectivo y los medios de pago privados», aclaran desde el Banco de España.

Este método de pago podrá utilizarse para cualquier transacción en toda la eurozona, ya que será ampliamente aceptado. Además, «incluiría servicios básicos gratuitos para los ciudadanos (p.ej. abrir una cuenta, pagar en una tienda…) y contaría con el respaldo del Eurosistema», según detallan desde el Banco de España, que también hace alusión al papel del dinero en metálico frente a esta nueva alternativa: «El efectivo debe ser capaz de evolucionar para dar respuesta a los cambios en las preferencias de pago de los usuarios y, con ello, ofrecer un medio de pago digital seguro y accesible».

Según puntualiza el Banco de España, la incorporación del euro digital supone una ventaja más respecto al metálico porque «complementaría a los billetes y a las monedas, llegando a aquellos segmentos de pago donde, en la actualidad, no es posible usar el efectivo: por ejemplo, en el comercio online».

Sin embargo, la medida, que apunta a modernizar la economía de la zona euro para ofrecer un medio de pago digital público, también ha despertado controversia y son muchos quienes opinan que es una herramienta de control frente al efectivo, mucho más difícil de detectar y rastrear.

La fecha poner en marcha esta nueva forma de pago está cada vez más cerca, porque el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido pasar a la siguiente fase del proyecto del euro digital tras la conclusión satisfactoria del periodo de preparación, iniciado en noviembre de 2023, lo que apunta a una posible primera emisión en 2029 si la legislación pertinente se adopta en 2026 y la institución decide finalmente dar el paso definitivo.