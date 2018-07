La UE favorece a los importadores de cítricos La propuesta de Bruselas siembra la preocupación cuando se trataba de mejorar el control fronterizo para evitar la entrada de nuevas plagas Bruselas prioriza los intereses de países del norte y de productores no europeos VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 23 julio 2018, 00:28

La Comisión Europea está a punto de adoptar una decisión que supondrá favorecer los intereses de los productores de cítricos de países terceros y también de los importadores de países del norte europeo, en detrimento de los productores del sur, entre ellos los valencianos.

Es una versión más de la habitual historia en este tipo de cosas, que evidencia el desequilibrio de la UE en favor del norte, por lo que no es de extrañar que lo que en estos momentos aún es, técnicamente, un proyecto, una intención, acabe acordándose definitivamente. Como tantas veces.

La última propuesta de la Comisión Europea en materia de protección fitosanitaria en las fronteras exteriores de la UE ha excluido a los cítricos y otros productos hortofrutícolas sensibles del máximo nivel de protección, lo que en la práctica significa que, de no corregirse a tiempo, se levantaría la mano en los controles ante las importaciones de naranjas, mandarinas y demás frutas llegadas de países terceros. Y más aún: si la voluntad inicial, manifestada en la actual propuesta, ya es de levantar la mano, qué no sería después en su aplicación práctica, si de entrada se está señalando que no se considera materia importante o de especial riesgo.

La medida puede favorecer claramente a Sudáfrica, cuyos cítricos sufren muchos rechazos

La propuesta de la Comisión ha sembrado la decepción y el enfado entre las organizaciones agrarias y citrícolas españolas, puesto que se ve claramente el perjuicio que se puede ocasionar y se sospecha de la existencia de una estrategia para desmontar el sistema de controles fronterizos que viene funcionando hasta el momento, aunque renqueando en ocasiones. Si con los fallos que se han denunciado en ocasiones ha habido decenas de rechazos de importaciones por detectarse la presencia de patógenos de cuarentena, con una reducción del rigor del servicio existente la situación puede volverse un auténtico coladero. Y eso preocupa mucho a los productores de dentro, por los daños posibles y porque supone una clara afrenta: se prioriza al productor de fuera y al importador de lo que se produce fuera frente al productor de la UE, sin importar tampoco que se pueda poner en grave peligro el futuro agronómico de la propia producción europea.

Cada nueve meses, como media, se detecta en los campos valencianos la presencia de una nueva plaga o enfermedad vegetal, y es notorio que llegan con tanta facilidad por el mayor tráfico existente de personas y mercancías y la falta de controles suficientes en los puntos fronterizos. Cosa que se cumple a rajatabla en sentido contrario: en Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda... no entra nada ni nadie con algo que no se examine concienzudamente. Basta que un viajero no avisado baje del avión con media manzana para que se busque un problema. Pero la UE es diferente: aceptación de trabas para salir, facilidad creciente para entrar.

Asaja, Coag, UPA, Cooperativas de España, Comité de Gestión de Cítricos y Ailimpo han lamentado en una nota conjunta que lo que pretende consolidar Bruselas «es un paso atrás», señalando además que «se han decantado por los intereses de los importadores y la industria (de zumos y conservas) del norte de Europa».

Si miran en las estadísticas del comercio agroalimentario, Holanda aparece como líder europeo. Cómo se fragua tal milagro, siendo un país pequeño. Porque se contabilizan no sólo las producciones propias que se exportan, que indudablemente son muchas, sino también las numerosas importaciones que se reexportan. Entre ellas, los cítricos de países terceros. Y Rotterdam es el principal puerto de entrada. Las naranjas de Sudáfrica que a veces se detectan en cualquier parte con evidentes signos que debieran merecer su rechazo al entrar, se distribuyen libremente en toda la UE porque entran por Rotterdam, o Amberes, o Hamburgo... Puertos donde las inspecciones son someras, o inexistentes, y ahora la Comisión pretende oficializar que no hace falta más, reduciendo la lista de los productos sensibles y quitando de ella a los cítricos.

Si la reforma de la normativa fitosanitaria tenía como objetivo inicial introducir, como señala AVA-Asaja, «ciertos cambios en la reglamentación actual, con el objeto de mejorar el control de las plagas y enfermedades que entran en los cargamentos vegetales importados de terceros países», el resultado ha evolucionado hacia unos parámetros claramente contrarios a lo deseable, lo que ha disparado las alarmas en los sectores implicados.

Según explica AVA, el nuevo planteamiento del Ejecutivo comunitario afecta al artículo 42 del reglamento al introducir una categoría denominada 'vegetales de alto riesgo', en virtud de la cual se establece la prohibición expresa de importar determinadas producciones y materias vegetales hasta que se acredite mediante análisis de riesgo que los países exportadores de esos productos con destino al mercado europeo son capaces de garantizar la correcta sanidad vegetal de los mismos». Sin embargo, la Comisión «se limita a incluir en la lista de 'vegetales de alto riesgo' a una serie de plantas ornamentales, pero deja fuera a los cítricos», en contra de lo que venía reclamando un frente común de ocho países comunitarios, entre ellos España, Italia y Francia.

En la decisión de Bruselas no ha participado EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, según recuerda COAG, lo que resulta particularmente extraño.

A nadie le sorprende además que el gran país beneficiado de todo esto es Sudáfrica, cuyo lobby citrícola viene maniobrando desde hace tiempo para que la UE minimice los controles a la entrada de sus cítricos, ya que se ve que dicho país austral no es capaz de garantizar que sus envíos de naranjas puedan llegar a Europa libres de 'mancha negra' y otras plagas, como se le ha detectado en numerosas ocasiones, al igual que a Uruguay y Argentina.

Entre los productores hay enorme inquietud por todo ello, cuando tenemos la expansión de la Xylella y la gran amenaza del Greening.