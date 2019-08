Los empresarios insistieron ayer en la necesidad de contar con un Gobierno central y unos presupuestos estatales de los que dependen buena parte de las aspiraciones valencianas. Como publicó LAS PROVINCIAS, la preocupación por la interinidad del Ejecutivo estatal va en aumento entre el tejido productivo valenciano, que alerta del parón en las inversiones.

«Hace falta un Gobierno y es obligación de los políticos, que haya un Gobierno y, además, que trabaje por el bien de la economía, no de los partidos», aseveró José Vicente Morata, quien recalcó la necesidad de que «haya estabilidad en el poder legislativo y se tomen decisiones que apoyen la productividad».

Así se lo trasladaron ayer al presidente Ximo Puig, quien advirtió a su vez de la «incertidumbre» que genera el actual escenario político en España y defendió que, a pesar de la complejidad de las negociaciones con Podemos, «hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no haya elecciones».

A preguntas de los periodistas antes del almuerzo con empresarios organizado por la Cámara de Comercio, señaló que «los ciudadanos ya votaron y sería lógico que hubiera un Gobierno determinado, fundamentalmente por lo que dijeron los ciudadanos, que dieron una mayoría clara a un partido que no tiene mayoría absoluta y tiene que contar con otros grupos».

«Lo que no se puede hacer es que si no hay una mayoría alternativa, bloquear que haya Gobierno» porque «si no hay gobierno, hay consecuencias negativas», agregó Puig, en alusión a la falta de presupuestos a la que achaca «muchos de los problemas» actuales, como los recortes que prepara su gobierno.