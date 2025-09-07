La falta de actividad agraria multiplica el riesgo de incendios La Federación de Municipios estudia la reducción de trabas administrativas que expulsan del campo a los agricultores y ganaderos

REDACCIÓN/EP VALENCIA. Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estudia cómo reducir al máximo las trabas burocráticas que encorsetan las actividades de agricultores y ganaderos y están contribuyendo a expulsarlos del campo, ante la imposibilidad de cumplimentar por sí mismos tantos trámites o soportar sobrecostes y pérdidas de tiempo cuando no hay más remedio que encargar tales tareas a terceros.

Como consecuencia del abandono de actividades agrarias, en buena medida espoleadas por el exceso de cargas administrativas y prohibiciones, se incrementan exponencialmente los riesgos de incendios y de que éstos cobren proporciones incontrolables, al no contar, como antes, con ganado suficiente, que reducía de forma sistemática la cantidad de combustible en los montes, y una sucesión de espacios cultivados que actuaban de cortafuegos impagables,

La decisión de estudiar cómo reducir trabas innecesarias ha sido desvelada por el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, relacionando tal iniciativa con los pavorosos incendios que han asolado múltiples comarcas de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias... No obstante, el problema de las excesivas cargas burocráticas y los riesgos inherentes es común a toda España, por lo que las decisiones que adopte la FEMP servirán para todo el país.

Carlos García, que es máximo responsable del Consejo de Gobierno de la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnicas de la FEMP, ha señalado que «la falta de actividad agrícola y ganadera genera un 'terreno fértil' para los incendios forestales, por lo que queremos un sector primario fuerte para desarrollar una prevención factible».