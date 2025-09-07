Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en el Gordo de la Primitiva de hoy: dos nuevos millonarios se llevan más de 12.012.682 euros
Incendio en un campo de frutales abandonado. MAURÉ GONZÁLEZ

La falta de actividad agraria multiplica el riesgo de incendios

La Federación de Municipios estudia la reducción de trabas administrativas que expulsan del campo a los agricultores y ganaderos

REDACCIÓN/EP

VALENCIA.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estudia cómo reducir al máximo las trabas burocráticas que encorsetan las actividades de agricultores y ganaderos y están contribuyendo a expulsarlos del campo, ante la imposibilidad de cumplimentar por sí mismos tantos trámites o soportar sobrecostes y pérdidas de tiempo cuando no hay más remedio que encargar tales tareas a terceros.

Como consecuencia del abandono de actividades agrarias, en buena medida espoleadas por el exceso de cargas administrativas y prohibiciones, se incrementan exponencialmente los riesgos de incendios y de que éstos cobren proporciones incontrolables, al no contar, como antes, con ganado suficiente, que reducía de forma sistemática la cantidad de combustible en los montes, y una sucesión de espacios cultivados que actuaban de cortafuegos impagables,

La decisión de estudiar cómo reducir trabas innecesarias ha sido desvelada por el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, relacionando tal iniciativa con los pavorosos incendios que han asolado múltiples comarcas de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias... No obstante, el problema de las excesivas cargas burocráticas y los riesgos inherentes es común a toda España, por lo que las decisiones que adopte la FEMP servirán para todo el país.

Carlos García, que es máximo responsable del Consejo de Gobierno de la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnicas de la FEMP, ha señalado que «la falta de actividad agrícola y ganadera genera un 'terreno fértil' para los incendios forestales, por lo que queremos un sector primario fuerte para desarrollar una prevención factible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  8. 8

    EE UU se compromete a asfixiar la economía de Rusia «si la UE nos sigue» tras su último ataque a Ucrania
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10

    Mazón encuentra su relato para el nuevo curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La falta de actividad agraria multiplica el riesgo de incendios

La falta de actividad agraria multiplica el riesgo de incendios