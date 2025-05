Facua denuncia que Iberdrola desvía la petición de indemnización a un ciudadano por el apagón al «negar incidencias»

Edurne Martínez Madrid Miércoles, 28 de mayo 2025, 16:41 Comenta Compartir

El día que se cumple un mes del apagón que dejó a oscuras la mayor parte de la Península Ibérica, la asociación de consumidores ... Facua denuncia que las eléctricas están negando esta incidencia para no tener que indemnizar a los consumidores. En detalle, Facua asegura en un comunicado que Iberdrola ha contestado por escrito a un ciudadano que «entre el 28 y el 29 de abril de 2025 no se produjo incidencia alguna que pudiera afectar al punto de suministro por el que se interesa, por lo que no procede por nuestra parte asumir compensación alguna por daño y/o pérdida».

Esta contestación que la distribuidora del grupo Iberdrola ha dado a un ciudadano de Ávila llega como consecuencia de un escrito que dirigió a la compañía porque su aseguradora le había pedido un documento que acreditara las horas en las que su vivienda había estado sin suministro eléctrico para abonarle el importe de los alimentos que habían quedado en mal estado. El ciudadano se puso en contacto un día después del apagón con su aseguradora de hogar, Zurich Seguros, para que le indemnizaran por la comida que tuvo que tirar del congelador. La póliza recoge que el deterioro de alimentos del frigorífico está asegurado por un valor de hasta 250 euros, por lo que el asociado reclamó a la aseguradora que le pagara la indemnización correspondiente. En este sentido, desde Facua explican que la petición de documentación específica que están pidiendo las aseguradoras no debería solicitarse porque fue un hecho «público y notorio».

