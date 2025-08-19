Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Foto de archivo de contenedores en un puerto Clemens Bilan

Las exportaciones valencianas crecen un 8,3% en junio y marcan el tercer mejor registro histórico del mes

La Comunitat mantiene superávit comercial en el primer semestre pese a la caída del 0,8% en el acumulado anual

Alejandra Carrillo

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:28

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana alcanzaron en junio un valor de 3.156,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del ... 8,3% respecto al mismo mes de 2024 y el tercer mayor registro histórico para este mes. Con este resultado, la región se sitúa como la tercera autonomía más exportadora del país, con un peso del 9,3% del total nacional, en un contexto en el que el conjunto de España registró unas ventas al exterior de 33.767,2 millones de euros, un 2,4% más que el año anterior.

