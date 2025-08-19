Las exportaciones valencianas crecen un 8,3% en junio y marcan el tercer mejor registro histórico del mes

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana alcanzaron en junio un valor de 3.156,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del ... 8,3% respecto al mismo mes de 2024 y el tercer mayor registro histórico para este mes. Con este resultado, la región se sitúa como la tercera autonomía más exportadora del país, con un peso del 9,3% del total nacional, en un contexto en el que el conjunto de España registró unas ventas al exterior de 33.767,2 millones de euros, un 2,4% más que el año anterior.

En el acumulado del primer semestre, las exportaciones valencianas suman 19.227,4 millones de euros, lo que refleja un leve retroceso del 0,8% interanual. Pese a esta ligera caída, la Comunitat mantiene una balanza comercial en positivo gracias a un saldo favorable de 352,2 millones de euros, en contraste con el déficit de 25.113 millones que sufre el conjunto del país.

El comportamiento por sectores muestra que la alimentación, bebidas y tabaco continúa siendo uno de los motores de la economía exterior valenciana, con unas ventas que superaron en el semestre los 5.111 millones de euros, muy por encima de las importaciones en este ámbito y con un saldo favorable de casi 2.000 millones. También las semimanufacturas no químicas y los bienes de equipo destacan como capítulos clave, aunque en el caso de estos últimos se produce un saldo negativo debido al peso de las importaciones. Solo en el mes de junio, el sector alimentario experimentó un incremento del 25,6%, mientras que los bienes de equipo crecieron un 20,6% y la automoción un 2,4%, alcanzando esta última los 433,7 millones.

El análisis provincial revela un liderazgo claro de la provincia de Valencia, que exportó en junio productos por valor de 1.857 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,8% interanual. Castellón, tradicionalmente fuerte en el sector cerámico y energético, registró exportaciones por 703,7 millones, mientras que Alicante alcanzó los 596,2 millones, con un crecimiento del 7,1% respecto al mismo mes del año pasado.

La diversificación de los destinos también contribuye a la fortaleza exportadora. La Unión Europea sigue siendo el principal mercado para los productos valencianos, al concentrar el 59% de las ventas, con un crecimiento del 11,3%. Dentro de este bloque, destacan los aumentos de las exportaciones a Alemania (+34,7%) y Francia (+9,8%). Fuera de Europa, las exportaciones a América subieron un 6,1%, con un especial protagonismo de América del Norte, que creció un 20,9%, y de Estados Unidos, que registró un incremento del 21,5%.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, valoró estos datos como una señal de la fortaleza del tejido productivo valenciano y de su capacidad para competir en los mercados internacionales. En un comunicado, destacó «la importancia de seguir apoyando la promoción exterior y la internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana, como una apuesta estratégica para su crecimiento y su competitividad».