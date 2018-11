«Las exportaciones valencianas han caído por la incertidumbre generada por Trump» Alan Solomont, exembajador de EE UU en España, durante la entrevista. / Consuelo Chambó Alan Solomont, exembajador de Estados Unidos en España | El diplomático teme que la tensión internacional genere nuevos frentes con otros países pero asegura que los lazos con España son robustos ELISABETH RODRÍGUEZ Valencia Martes, 20 noviembre 2018, 21:11

El que fuera embajador de Estados Unidos en España entre 2009 y 2013, con Barack Obama, Alan D. Solomont, trata de mandar un mensaje de tranquilidad a las compañías valencianas en el foro empresarial organizado en Cámara Valencia la semana pasada. Según indica el también presidente del Consejo de Administración de Spain-US Chamber of Commerce, la relación entre ambos países «es lo bastante fuerte para mantenerse así pese a Trump». No obstante, admite que la guerra comercial con China genera inseguridad y teme que pueda generar nuevos frentes.

-¿En qué niveles está la relación comercial entre España y Estados Unidos teniendo en cuenta la incertidumbre generada por Trump?

-Los lazos son muy fuertes. Hace 15 años había muy pocas empresas españolas haciendo negocio allí pero muchas empresas españolas se han internacionalizado y España, de hecho, está entre las naciones cuya inversión directa crece más deprisa. Los sectores que destacan son la banca, energía renovable y el 'retail'. Además, hay inversión en ambas direcciones y EE UU es el mayor inversor extranjero en España. Mientras que España es el décimo para EE UU. En términos comerciales, la relación es lo bastante fuerte para mantenerse así pese a Trump.

-Sin embargo, las exportaciones valencianas a EE UU han caído...

-Las exportaciones valencianas han caído por la incertidumbre generada por Trump, que puso en marcha aranceles sobre el acero y el aluminio, pero estas políticas iban encaminadas a China, no contra Europa. Eso crea incertidumbre y a los mercados no les gusta la incertidumbre.

-A parte de los sectores donde hay más empresas españolas, ¿cuáles son los que tienen mayor potencial para la Comunitat?

-Automoción es uno de ellos. Además, hay bancos que tienen su sede principal en la Comunitat y también tienen oportunidades en EE UU. En tercer lugar, el agroalimentario. Los Estados Unidos empiezan a ser atractivos para la comida y el vino español, está ganando fuerza y terreno. Más allá de Valencia, en España están algunas de las compañías de infraestructuras más grandes del mundo y empresas de renovables.

-¿Qué deberían hacer las firmas españolas y valencianas, así como la Administración, para atraer más inversiones estadounidenses?

-Encuentros como este y apoyar a organismos como la Cámara ayudan mucho. Una de las cosas que más nos gustaría es estar en más pymes y que éstas estuvieran más involucradas y para eso es muy importante el papel de las cámaras. En EE UU hay algunas medidas proteccionistas como la de 'made in USA', cuyo objetivo es ver a las empresas extranjeras utilizando productos americanos. Entonces lo que han hecho algunas firmas es irse a EE UU a producir. Por ejemplo, Talgo ha abierto una fábrica en Wisconsin para producir coches y vender en el mercado americano. Gestamp manufactura allí también, por ejemplo.

Las claves Oportunidades valencianas «Los Estados Unidos empiezan a ser atractivos para la comida y el vino español» Guerra comercial «China se está aprovechando de la propiedad intelectual amerciana y de su polémica monetaria» Formas de gobernar «Trump quiere que América vaya sola mientras que Obama creía que había que asociarse» Elecciones legislativas «En las relaciones diplomáticas, la popularidad del presidente es muy influyente»

-¿Teme que la tensión comercial vaya a más y genere nuevos frentes?

-Sí, lo tememos y está pasando hasta cierto punto. El énfasis en los acuerdos bilaterales frente a los multilaterales no va en el mejor interés de la economía americana. No estoy seguro de que este sea el mejor camino. Pienso que uno de los cambios más notables es la manera en que EE UU interactúa con el mundo. Trump quiere que América vaya sola, mientras que Obama creía que necesitamos tener buenas relaciones y asociarnos con otros países.

-¿Cree que España podría ocupar la cuota de mercado que China pueda dejar libre en EE UU?

-Creo que los países europeos tienen su propia relación con China y no creo que quieran ser atrapados por las disputas de ambos bloques. Pienso que la posición tan dura y firme de Trump tiene mucha razón, China se ha aprovechado de la propiedad intelectual americana y de la política monetaria, pero no sé si esta confrontación y realizarla de manera aislada e individual es la mejor solución para este problema.

-¿Hasta qué punto le conviene al país norteamericano continuar con la escalada de tensión? ¿Es más perjudicial para China o EE UU?

-Los economistas predicen que a partir de un punto concreto de crecimiento del PIB hay razones para estar preocupado, ya que puede debilitar la economía americana. Entras en un círculo vicioso que no tiene impacto positivo ni para China ni para Estados Unidos.

-¿Piensa que los resultados de las elecciones legislativas pueden condicionar las políticas comerciales o diplomáticas de Trump?

-No creo que afecte a las relaciones comerciales, sé que el embajador está centrado en promoverlas entre países, pero cuando hablamos de relaciones diplomáticas, la popularidad de un presidente americano es muy influyente. Tuvimos un periodo un poco frío durante la guerra de Irak y el presidente Bush no fue particularmente popular. Luego, Obama fue extremadamente popular y España trató de favorecer por todos los medios las relaciones con EE UU. Apostaría que Trump no es tan popular como lo han sido otros gobernantes. No hay el mismo apoyo ni político ni social para cooperar en asuntos militares y relaciones internacionales, por ejemplo.