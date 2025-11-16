Europa cambia las reglas de las importaciones a partir del 1 de enero y provoca un giro estratégico en las empresas Con el nuevo CBAM los importadores que traigan menos de 50 toneladas al año de productos como acero, aluminio, cemento o fertilizantes quedarán exentos de las obligaciones del mecanismo

La Unión Europea ha dado un paso decisivo para simplificar la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), el sistema que obliga a que ciertos productos importados paguen por las emisiones de CO₂ generadas en su fabricación. El nuevo Reglamento (UE) 2025/2083, aprobado dentro del primer paquete Ómnibus, busca reducir la carga administrativa sin debilitar la ambición climática, y esto ha provocado un efecto masivo de relocalización de parte de sus compras o producción para evitar los costes, la incertidumbre y la burocracia del CBAM.

El principal cambio es la introducción de un umbral único basado en la masa: los importadores que traigan menos de 50 toneladas al año de los productos sujetos a CBAM —como acero, aluminio, cemento o fertilizantes— quedarán exentos de las obligaciones del mecanismo. Este límite, que no afecta al hidrógeno ni a la electricidad, permitirá a pymes y operadores de bajo volumen reducir significativamente los trámites y costes.

Sin embargo, para quien importe más de esa cantidad y tenga localizados los productos en terceros países, esto les obliga a traer los productos de vuelta a sus países para evitar pagar más. Y el tiempo se acaba, ya que el año 2026 es clave porque marca el inicio del periodo definitivo del CBAM. A partir del 1 de enero, solo quienes estén inscritos como «declarantes autorizados CBAM» podrán importar las mercancías cubiertas por la norma. Como medida de transición, quienes presenten la solicitud de autorización antes del 31 de marzo podrán seguir operando hasta que las autoridades decidan sobre su caso.

El CBAM obliga a pagar por las emisiones de ciertos productos importados (acero, aluminio, cemento, fertilizantes…). Eso hace que traerlos desde países con energías más contaminantes salga a partir de 2026 más caro, más lento, con más trámites burocráticos y con un mayor riesgo regulatorio.

El endurecimiento progresivo del CBAM está generando por este motivo un movimiento silencioso pero significativo dentro de la industria europea. Muchas empresas, especialmente pymes que importan volúmenes moderados, están optando por reducir compras fuera de la UE o trasladar parte de su producción de vuelta a países europeos. No se trata de un proceso masivo, pero sí de una tendencia creciente impulsada por tres factores: el coste añadido de las emisiones, la complejidad administrativa del mecanismo y la incertidumbre regulatoria que llegará con el periodo definitivo en 2026.

Para numerosos operadores, resulta más sencillo y estable adquirir sus materias primas dentro del mercado europeo que enfrentarse a declaraciones anuales, verificaciones de emisiones o la obligación de convertirse en declarante autorizado. De esta manera, el CBAM está empezando a reconfigurar cadenas de suministro y a incentivar una ligera relocalización industrial dentro de la Unión.

Otro de los ajustes relevantes es el nuevo sistema para calcular las emisiones implícitas. Desde 2026, se podrán usar valores por defecto proporcionados por la Comisión Europea, o bien valores reales verificados por organismos acreditados. Esto reduce costes, homogeneiza criterios y facilita el cumplimiento para importadores que dependen de datos de terceros países.

Las declaraciones anuales CBAM deberán presentarse antes del 30 de septiembre, comenzando en 2027 y referidas a las importaciones realizadas en 2026. Además, se flexibiliza la obligación de tener certificados CBAM disponibles al final de cada trimestre, pasando del 80 % al 50 % de las emisiones declaradas.

Bruselas subraya que, pese a la simplificación normativa, el sistema seguirá cubriendo alrededor del 99 % de las emisiones asociadas a los productos afectados. En los próximos meses, la Comisión actualizará también la normativa de ejecución para adaptarla a este nuevo marco.

Efectos esperados del nuevo CBAM

El CBAM aborda el riesgo de fuga de carbono que se produce cuando, por razón de costes derivados de políticas climáticas, las empresas de determinados sectores o subsectores industriales trasladan su producción a otros países, o cuando las importaciones procedentes de estos países sustituyen a productos equivalentes que son menos intensivos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.

Se espera que el CBAM contribuya a promover la descarbonización en terceros países actuando como una referencia que impulse la adopción de medidas que determinen un precio justo del carbono emitido durante la producción de mercancías concretas.