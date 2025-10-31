Los españoles que tendrán festivo este lunes 3 de noviembre Algunas comunidades autónomas han declarado el día como no lectivo

J.Zarco Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 21:26

El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 31 de octubre por la noche existe la tradición de celebrar Halloween. En este 2025 el festivo cae sábado y por lo tanto, a gran parte de los españoles no les permite hacer un puente de 3 o 4 días. Sin embargo, en algunas comunidades sí que existen algunos afortunados que tendrán el lunes 3 de noviembre libre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirmó que el lunes 3 no será festivo nacional, pero varias comunidades autónomas han decidido declarar el día no lectivo en el calendario escolar. Se trata de Madrid, Galicia, Aragón y Asturias, donde no habrá colegio. A ellas se suman algunas ciudades andaluzas como Córdoba, Granada y Almería.

Pese a que algunos trabajadores esperaban que el lunes 3 de noviembre fuese festivo, no es posible trasladar el Día de Todos los Santos puesto que se trata de un festivo obligatorio y no se puede mover, al igual que Navidad, Año Nuevo, Viernes Santo, el Día del Trabajador, la Asunción de la Virgen, el Día de la Constitución o la Inmaculada Concepción.

De aquí a final de año todavía quedan tres festivos nacionales, sin embargo uno de ellos volverá a caer en sábado. Será el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, aunque sí se podrá hacer un puente de 3 días ya que el lunes 8 es el Día de la Inmaculada Concepción.

El último de 2025 será el jueves 25 de diciembre, Navidad, que en este caso cae jueves. Muchos trabajadores tendrán la oportunidad de cogerse libre el viernes 26 y realizar un puente de cuatro días.

