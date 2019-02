España tarda 11 años en autorizar un nuevo acaricida para cítricos Grecia concedió carta blanca a 'Dinamite' a los cuatro años de presentarse la solicitud e Italia solo se retrasó seis campañas | La Administración española es la más lenta al evaluar nuevos plaguicidas, lo que se traduce en problemas agrícolas y pérdida de capacidad competitiva VICENTE LLADRÓ Lunes, 25 febrero 2019, 00:40

Los ácaros suponen hoy en día las plagas más complicadas de combatir en casi todos los cultivos, principalmente por su biología, la ausencia de enemigos naturales que sean realmente eficaces para mantenerlos a raya y su facilidad para hacerse resistentes a los plaguicidas utilizados. Una característica que se complica aún más cuando han desaparecido la mayoría de los acaricidas que se utilizaban años atrás, lo que obliga en ocasiones a repetir tratamientos con las mismas materias activas.

Con un panorama tan complejo, la llegada de un nuevo acaricida, que se presenta con características aparentemente revolucionarias, es muy bien recibido por los agricultores, sobre todo por los citricultores que producen clementinas, ya que existe una gran necesidad de resolver graves problemas.

El acaricida en cuestión se llama 'Dinamite', su materia activa es 'Acequinocil', lo formula la casa 'Certis' por concesión de la japonesa 'Agro Kanesho' y en realidad no es nuevo, aunque acaba de ser autorizado en España ¡al cabo de más de 11 años de haberse presentado la solicitud!

Tan larga tardanza, que para agricultores y fabricantes resulta muchas veces inexplicable, viene a corroborar una vez más que la Administración española actúa en estos cometidos con exasperante lentitud y exageradas garantías, lo que no se corresponde con lo que ocurre en otros países y además ocasiona pérdidas de capacidad competitiva. La solicitud de autorización fue presentada en 2007 en España, Grecia e Italia. En Grecia dieron el permiso en 2011, cuatro años después, mientras que Italia se retrasó una campaña más y la concedió en 2012. Los citricultores españoles han tenido que aguardar ¡siete años más!

Según han explicado los responsables del 'Dinamite' en su presentación en Valencia, es un acaricida muy eficaz contra 'Tetranichus urticae' (la araña roja de los clementinos, la más complicada de combatir), así como contra 'Panonychus citri', el ácaro de Texas y el ácaro Oriental, que afectan en mayor medida a naranjos.

Basta un solo tratamiento al año y no precisa combinarse con otros acaricidas, porque combate todas las fases de la plaga (huevo, larva, ninfa y adulto) en pocas horas. Respeta la fauna auxiliar (fitoseidos) y además no deja residuos, por lo que es adecuado para programas de cultivo con 'residuo 0'. Ensayos realizados en la cooperativa de Onda concluyeron que tras aplicar este producto en mayo en Clemenules no hubo más ataques de araña roja en el resto del ciclo del cultivo.

El acaricida ha sido también autorizado para manzano, peral, melocotonero, nectarina, berenjena y tomate.

Como curiosidad, la materia activa fue desarrollada por la multinacional norteamericana Du Pont en 1975, pero la aplicaban en polvo y no lograron la esperada eficacia, por lo que la cedieron en 1985 a 'Agro Kanesho', que desarrolló la forma eficaz en aplicación líquida y la registró en Japón y Corea en 1997. Tomohiro Inoue, director general de la firma nipona, dijo en Valencia que cuando supieron en la sede de la misma, el 10 de diciembre pasado, que al fin había sido autorizado el producto en España, «todo el mundo gritó y saltó de alegría». Ya casi no lo esperaban, tras 11 años.