Quién hace el turrón de Mercadona esta Navidad Se trata de una de los fabricantes con mayor historia de España

Nacho Ortega Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:10 Comenta Compartir

La Navidad es sinónimo de turrón, y algunos de los más comprados y degustados en los hogares de los españoles cada año son los que comercializan supermercados e hipermercados. Algunas marcas clásicas no faltan cuando se acerca el mes de diciembre, pero en los últimos años las marcas blancas han copado un gran porcentaje del mercado de turrones y dulces navideños. Entre ellos destacan los de Mercadona, que un año más ha confiado en una histórica empresa alicantina para nutrir todo su surtido de forma casi exclusiva.

Los turrones de Mercadona son fabricados por Sanchis Mira, una familia con orígenes centenarios y que seguramente sonará mucho más entre los consumidores con la marca Antiu Xixona. El negocio turronero fue fundado en 1863 por Vicente Sanchis Monerris y María Teresa Mira y Antiu-Xixona nació como marca el 26 de febrero de 1929. Poco después, en 1932, se constituyó formalmente la empresa Vicente Sanchis Mira e Hijos.

La alianza con Mercadona ha sido clave en el crecimiento exponencial de la empresa. En 1999 se convirtió en proveedora de turrones y dulces de Mercadona bajo la marca Hacendado, en 2010 amplió su relación comercial al producir toda la gama de chocolates, y en 2011 construyó una gran factoría en el polígono El Espartal III para asumir la producción. En la actualidad, el 85% de las ventas de Sanchis Mira son a Mercadona.

Actualmente, el grupo está presidido por César Soler y está formado por Sanchis Mira como sociedad dominante, Helbérica, Almendras del Sol y Hermanos López Lloret (Clavileño), esta última adquirida en 2022.

Facturación récord

En el ejercicio 2024, Sanchis Mira cerró con una facturación de 145 millones de euros, un 13,3% más que el año anterior. El beneficio neto aumentó un 25%, hasta 10,5 millones de euros. Este aumento se debe principalmente al encarecimiento de las materias primas (almendra y cacao), que se tradujo en subidas de precios, aunque la empresa redujo sus márgenes comerciales para contener esas cifras

La empresa, con 181 empleados, fabrica en exclusiva para Mercadona a través de la sociedad Helbérica desde hace casi veinticinco años. Además, el chocolate se ha convertido en el principal motor de crecimiento del grupo, con un 47,6% de cuota de mercado en el segmento de marcas blancas.

Los turrones para Mercadona

En la actualiza produce para Mercadona una amplia gama de turrones divididos en varias categorías. Entre los turrones de chocolate destacan el Caocream (novedad de 2025, chocolate blanco y crema de leche con trocitos de galleta), Chococrujiente (chocolate con leche y cereales crujientes), Cacahuete frito con miel (chocolate con leche, caramelo y cacahuetes salados), Cream avellana (relleno de crema de leche, avellanas y galleta), Cream cacahuete (crema de cacahuete con trozos de caramelo), Chocolate con almendra, Praliné 3 chocolates (blanco, con leche y negro con galleta) y Chocolate negro crujiente.

En los turrones clásicos figuran el blando y el duro de almendra, la torta imperial, el turrón de yema tostada, los turrones de cacahuete (crema e imperial), el guirlache y el Jijona artesanal.En cuanto a los turrones de sabores, la marca ofrece opciones más innovadoras como el Cheesecake (chocolate blanco, mermelada de frutos rojos y queso con galleta), Pistacho (relleno cremoso con trozos de pistacho), Yogur con frutos silvestres, Coco y Fruta. También dispone de un surtido de mini turrones con versiones pequeñas del turrón duro, blando, chococrujiente y yema tostada, y una línea sin azúcares añadidos con el imperial de almendras y el crema de almendras.