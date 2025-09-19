Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
Tienda de Tous EP

Tous 'ficha' a Susana Sánchez como nueva CEO y Parfois designa a Luis Masares como consejero delegado

La firma de joyería ya avanzó esta semana que estaba buscando un nuevo alto ejecutivo tras la salida de Carlos Soler-Duffo

EP

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:09

Tous ha 'fichado' como consejera delegada a Susana Sánchez, que ocupaba este mismo cargo en Parfois, tras la salida de Carlos Soler-Duffo, mientras que ... Parfois ha nombrado a Luis Masares como CEO para reemplazar a la directiva, según informan ambas firmas en sendos comunicados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  10. 10 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tous 'ficha' a Susana Sánchez como nueva CEO y Parfois designa a Luis Masares como consejero delegado

Tous &#039;ficha&#039; a Susana Sánchez como nueva CEO y Parfois designa a Luis Masares como consejero delegado