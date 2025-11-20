La tienda valenciana que ha abierto un sótano secreto en el centro de Madrid ALE-HOP, la marca valenciana, transforma su tienda en un recorrido interactivo desde un túnel de calcetines a una sala llena de patitos de goma

ALE-HOP, la emblemática marca española de productos originales y de regalo con sede en Alicante, ha inaugurado en Madrid un espacio experiencial que redefine la compra en tienda. Situada en la céntrica Calle Mayor, esta tienda se convierte en un destino de ocio y exploración, donde los clientes no solo encuentran artículos únicos, sino que se sumergen en un universo creativo pensado para emocionar y divertir. Entre sus instalaciones más llamativas destaca el túnel de calcetines suspendidos sobre paredes espejadas, que crea un efecto infinito y fotogénico, y que ya se ha hecho viral en redes sociales.

El nuevo espacio se organiza en salas temáticas y zonas interactivas, donde los visitantes pueden descubrir los productos más icónicos de ALE-HOP, desde luces de neón y aviones decorativos hasta un rincón de patitos de goma o una pared llena de peluches.

Uno de los elementos más llamativos y virales de este nuevo espacio es el túnel de calcetines suspendidos, que crea un efecto visual gracias a sus paredes espejadas y paneles modulares. El túnel genera una atmósfera de colores y patrones infinitos, perfecto para que los visitantes se fotografíen y compartan su experiencia en redes sociales, convertiendose en un fenómeno viral.

Tunel de los calcetines viral ALE-HOP

Esta iniciativa convierte la tienda en un recorrido sensorial que se recuerda más por la experiencia que por la compra, consolidando a la compañía valenciana como un referente del retail experiencial en pleno corazón de Madrid.