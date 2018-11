El «Supervino» del año en España es de la Denominación de Origen Utiel-Requena

La guía «Los Supervinos 2019» escrita y dirigida por Joan C. Martín, (premio Gourmand 2018), elige a Hoya de Cadenas Reserva de Bodegas Vicente Gandía como el mejor vino en relación calidad-precio de España. EXTRA Valencia Jueves, 15 noviembre 2018, 11:28

La Guía «Los Supervinos»reúne aquellas referencias que se pueden encontrar en los lineales del supermercado cuyo precio no supere los 15 euros. Son más de 900 vinos catados por el autor Joan C. Martín quien se encarga personalmente de comprarlos en supermercados de toda la geografía española. Como cada año, una vez publicada la guía, la editorial elige los seis vinos mejor puntuados para someterlos a una ronda de catas en las ciudades de Málaga, València, Barcelona y Madrid. En el transcurso de estas catas en las que participan una selección de periodistas, blogueros y catadores profesionales se establece una competición para determinar cuál de los vinos escogidos será el Supervino de Año. Este año la selección estaba compuesta por un tinto joven de Rioja Alavesa, un tinto crianza de Navarra, un tinto roble Vino de la Tierra de Extremadura, un tinto roble de Alicante, un cava catalán brut nature y Hoya de Cadenas tinto reserva de la DO Utiel-Requena que resultó ganador.

Según afirma Javier Gandía el Director General de Bodegas Vicente Gandía, «Este premio es un reconocimiento a la excelente progresión en la calidad de los vinos de la DO Utiel Requena, que ahora recoge el fruto de tantos años de dedicación y de apuesta por la viticultura de calidad, liderada por grandes enólogos como Luís García Severino, autor de Hoya de Cadenas Reserva y de otros muchos vinos icónicos de la Denominación de Origen Utiel Requena como Generación 1, Bo o Ceremonia. Vicente Gandía fue pionera en elaborar vinos Premium en esta Denominación de Origen y ahora el tiempo nos da la razón con este tipo de reconocimientos»

Este premio se suma al reciente reconocimiento obtenido por Bodegas Vicente Gandía que ha sido considerada como la Mejor Bodega Europea, otorgado por el Consejo Europeo de cofradías eno-gastronómicas.

Hoya de Cadenas Reserva es de aspecto limpio y de intensidad profunda con tintes rojo-bermellón. En nariz desprende aromas complejos de fruta madura y vainilla. Un vino suave y aterciopelado, con un final muy fino y elegante que se puede encontrar en el supermercado a un precio entorno a los 4€. Su fantástico precio ha sido un factor determinante para la obtención de este reconocimiento.