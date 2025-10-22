¿Cuánto cobra un gerente en Mercadona? Juan Roig aboga por «cuidar muy bien al trabajador» y desvela el sueldo de los responsables de tienda

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:12 Comenta Compartir

Hace unos meses, en marzo, durante la presentación de resultados de la empresa, Juan Roig desveló cuánto dinero cobran los trabajadores de Mercadona. Siete meses después, aprovechando el Congreso AECOC de grandes empresas de fabricación y distribución que se ha celebrado en Valencia, el empresario valenciano ha revelado el salario de los gerentes de las tiendas.

Roig ha defendido que hay que «cuidar muy bien al trabajador» y se ha mostrado «muy orgulloso» de los cerca de 120.000 trabajadores de Mercadona. «Invertir en nuestros empleados y en la cadena de suministro no es un gasto, es una apuesta por el futuro», ha defendido. «Tenemos que cuidar al trabajador. Tiene que estar satisfecho y comprometido. Estoy muy orgulloso de los 120.000 trabajadores que tenemos y ellos están cada vez más comprometidos con la empresa«, ha subrayado.

Roig ha detallado que un gerente A de Mercadona cobra 2.100 euros mensuales netos, con pagas, y ha argumentando que «un trabajador no es solo manos, es corazón y cerebro». «Las manos puedes comprarlas, el corazón y cerebro necesitas que se sienta bien tratado como ser humano, y bien tratado no es hacer lo que el trabaja o quiera, sino lo que el trabajador necesita».

¿Cuánto cobra un empleado?

El personal base de la compañía ha pasado este año a cobrar un total de 1.685 euros brutos al mes en su primer año, una cifra que supone un 27 % más respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una vez que se hayan superado los cuatro años en la empresa, los trabajadores pasarán a cobrar 2.280 euros brutos al mes, un 72 % más respecto al SMI. Además, aquellos trabajadores que llevan dos y tres años, reciben un sueldo bruto mensual de 1.851 y 2.053 euros, respectivamente.

Además, en el mes de marzo los trabajadores, desde el primer año y en caso de alcanzar las metas y los objetivos pactados al principio del año, cobran una mensualidad extra en su nómina, una cantidad que ascenderá a dos mensualidades una vez se superan los cuatro años de antigüedad; y adicionalmente este año todos ellos, recibirán también una prima extra correspondiente a una mensualidad.

Cómo funciona el nuevo portal de empleo

Mercadona ha lanzado un nuevo portal de empleo que permite a cualquier persona interesada en trabajar en la cadena de supermercados crear su perfil personal y recibir propuestas de la empresa acordes a sus preferencias. Entre las vacantes, se ofrecen trabajos en las tiendas, en el bloque logístico, en el sector tecnológico o en oficinas.

Cualquier persona interesada en trabajar en Mercadona puede crear un perfil único que se mantiene activo en la plataforma. Con su currículum, conectando con LinkedIn o rellenando sus datos manualmente, pueden inscribirse e indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés (Tienda, Bloque Logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u Oficinas).

Mercadona aumentó un 37% sus beneficios en 2024 hasta los 1.384 millones de euros EP

Esto permite a la empresa tener en el radar todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante, se hayan inscrito o no previamente en alguna oferta activa.

Adicionalmente, el nuevo portal también permite al usuario consultar en todo momento el estado de sus candidaturas y conocer, a través de vídeos explicativos, cómo es el día a día de los diferentes puestos, ayudando así a que los futuros candidatos conozcan mejor cómo es trabajar en la empresa.