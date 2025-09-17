Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Smalticeram Group

Smalticeram Group adquiere Vernís para impulsar su crecimiento en España y reforzar su expansión internacional

Compañía ondense con más de 50 años de trayectoria especializada en esmaltes, colores y fritas cerámicas

EXTRA

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:43

Smalticeram Group, empresa de origen italiano y líder en soluciones cerámicas, anuncia la adquisición de Vernís, compañía ondense con más de 50 años de trayectoria especializada en esmaltes, colores y fritas cerámicas, como parte de su plan de crecimiento y consolidación en el sector.

«La incorporación de Vernís responde a tres objetivos clave. Mejorar el servicio al cliente, ampliar y complementar el portafolio de productos, e incorporar talento con amplia experiencia en el sector cerámico», señala Giuseppe Ovi, presidente de Smalticeram España.

Tras la operación, ambas compañías contarán con un equipo de 245 profesionales, lo que refuerza su capacidad operativa en España y genera sinergias en beneficio de clientes de todo el mundo.

«La suma con Vernís refuerza nuestra propuesta de valor, incrementando capacidades técnicas, humanas y productivas que nos acercan aún más a nuestros clientes», afirma Fernando Tomás, director general de Smalticeram España.

Con esta incorporación estratégica, la facturación agregada de ambas compañías alcanzará aproximadamente los 80 millones de euros en 2025, consolidando a Onda (Castellón) como un polo de innovación y empleo industrial. Esta unión también reforzará la presencia global del grupo, permitiendo afrontar con mayor solidez los retos del sector cerámico y apostando por una producción más eficiente, sostenible y adaptada a las nuevas tecnologías.

Tanto Smalticeram como Vernís continuarán operando bajo sus respectivas marcas y estructuras, preservando la identidad, el conocimiento y la cercanía que cada compañía ha construido con sus clientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  5. 5 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  6. 6

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  7. 7

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  10. 10

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Smalticeram Group adquiere Vernís para impulsar su crecimiento en España y reforzar su expansión internacional

Smalticeram Group adquiere Vernís para impulsar su crecimiento en España y reforzar su expansión internacional