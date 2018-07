Polígonos y ayuntamientos valencianos ven peligrar 23 millones por el retraso de las ayudas Empresas de un polígono industrial de la provincia de Valencia. / Irene Marsilla Empresas y técnicos municipales afirman que las subvenciones podrían perderse si la publicación de la orden se demora más E. RODRÍGUEZ/I. HERRERO VALENCIA Miércoles, 18 julio 2018, 00:48

La preocupación entre los polígonos y ayuntamientos de la Comunitat a cuenta del reparto de las ayudas públicas para mejorar las áreas industriales vuelve a hacerse patente ante el riesgo de que los 23,5 millones de euros presupuestados se pierdan por el retraso de la Conselleria de Economía en la publicación de la orden. Así lo confirmaron la pasada semana distinas fuentes del sector a LAS PROVINCIAS, después de que la Conselleria de Economía suspendiera, por razones médicas, el acto del conseller Rafael Climent y la directora general del Ivace, Júlia Company, para informar del nuevo reparto de subvenciones.

En concreto, desde la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) y la Asociación de Empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro (Asivalco) afirman que esperaban el anuncio para el pasado mes de junio, motivo por el que las áreas empresariales y, especialmente, los ayuntamientos están inquietos por el temor de que la publicación se demore hasta septiembre -ya que agosto es inhábil- y, por tanto, no dé tiempo a completar el proceso administrativo necesario para recibir los fondos de cada proyecto.

«Los técnicos municipales están preocupados por el hecho de que los proyectos no se puedan ejecutar este año y, por tanto, pierdan la subvención», explica el gerente de Asivalco, Joaquín Ballester, a este periódico. Matiza, no obstante, que esa situación podría solucionarse si la conselleria «amplía los plazos». Por lo pronto, desde el departamento que dirige Rafael Climent no han puesto una fecha definitiva para la convocatoria, aunque sus planes pasan por celebrarla esta semana o la siguiente. Por su parte, desde Asivalco confían en que no se demore más allá de final de verano.

El último reparto de fondos suscitó críticas a Climent por agravio comparativo entre distintas comarcas

Otra cuestión que mantiene en vilo a todas las áreas empresariales es cómo se hará el reparto de esas subvenciones, si llega a producirse. «Preocupa más saber cómo será el reparto de dinero entre municipios y proyectos, ya que el presupuesto total es limitado», señala Ballester.

En ese sentido, cabe recordar que estas ayudas generaron malestar el pasado año entre los distintos polígonos y localidades por el supuesto agravio comparativo establecido entre las distintas comarcas. En 2017, sólo incluyeron ocho en el reparto de unos 23 millones: las alicantinas de L'Alcoià, El Comtat y La Vega Baja, La Vall d'Albaida y La Safor en Valencia y, en la provincia de Castellón, Els Ports y Baix y Alt Maestrat.

No salen las cuentas

Ahora, para 2018, el presupuesto es de 23,5 millones pero con la diferencia de que se repartirán entre todas las comarcas. Por este motivo, los responsables municipales aseguran que no les salen las cuentas y dan por sentado que saldrán peor parados que las localidades de las comarcas centrales que se beneficiaron de las primeras ayudas.

Por su parte, el gerente de Fepeval, Diego Romá, supone que el retraso se debe a que la conselleria está haciendo un esfuerzo para dotar al alza el presupuesto de las inversiones e indica que el sector está «expectante» ante cómo se formalizará el reparto entre proyectos y municipios. «Estamos ilusionados y a la espera, muchas comarcas y municipios van contar por primera vez con ayudas paras sus parques empresariales», sentencia.