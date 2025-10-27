El único objeto que Amazon no tenía disponible en la dana y que tuvo que buscar por toda Europa

Cuando Valencia se vio sacudida de imprevisto por la magnitud de la dana del 29 de octubre de 2024, Amazon creía que estaba preparada. Ya ... había vivido situaciones dramáticas en otros lugares y sabía lo que tenía que hacer. «Hemos aprendido mucho de tragedias de otros países en los que Amazon trabajó», ha desvelado la vicepresidenta y directora general de Amazon en España y Portugal, Ruth Díaz, que, con todo destrozado en una amplia zona geográfica, encontró con mucho esfuerzo «algo que podíamos habilitar como una nave» para distribuir todo el material que se necesitara en esos momentos tan duros.

«Tenemos un centro con productos identificados y nos pusimos manos a la obra para llevar cosas de un punto a otro», recordaba Díaz a punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia. Sin embargo, hubo un producto que no previeron que podía ser necesario. Un objeto que se convirtió en imprescindible para vecinos, servicios de emergencias y voluntarios. Un material que no tenían disponible. Y que tuvieron que buscar país por país para que pudiera llegar a Valencia.

«Nos sorprendió que no teníamos palas. Pero las hicimos llegar de toda Europa. Lo que hicimos fue entregar ayuda en 48 horas en todos los pueblos de la dana», subraya antes de explicar cómo se organizaron en esos momentos tan difíciles. «Identificamos a los héroes que se convirtieron en líderes de cada pueblo para pedir lo que necesitaban cada uno. Eso fue algo que fue muy emotivo y muy emocionante», evoca.

«La vida de miles de valencianos no volverá a ser la misma. En la dana superó las expectativas de la dana y de resiliencia, tuvimos más de 850 personas trabajando en Valencia», comenta Díaz. «Y la realidad es que no se ha acabado. Tenemos 2.900 pymes valencianas que venden en Amazon y hoy hemos firmado un acuerdo con Cámara Valencia para apoyar con formación y que sigan recuperándose», concluye.

Datos de la Comunitat en Amazon

Esas casi 3.000 pymes de la Comunitat Valenciana que comercian en la plataforma generan un volumen de exportaciones de 215 millones de euros, más de un 11 por ciento superior a la cifra registrada el año anterior, según ha explicado la empresa.

En total, las pequeñas y medianas empresas valencianas vendieron más de 18 millones de productos, un 8% más que en 2023. Además, del conjunto total de pymes valencianas, más del 75% vende sus productos por lo menos en un país más allá de nuestras fronteras.