Almacén logistico de Amazon en Picassent. Iván Arlandis

El único objeto que Amazon no tenía disponible en la dana y que tuvo que buscar por toda Europa

La directora general de la empresa en España evoca los momentos duros que vivieron y cómo buscaron «a los héroes que se convirtieron en líderes de cada pueblo» para enviar el material necesario tras la riada

Nacho Ortega
Javier Gascó

Nacho Ortega y Javier Gascó

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:24

Comenta

Cuando Valencia se vio sacudida de imprevisto por la magnitud de la dana del 29 de octubre de 2024, Amazon creía que estaba preparada. Ya ... había vivido situaciones dramáticas en otros lugares y sabía lo que tenía que hacer. «Hemos aprendido mucho de tragedias de otros países en los que Amazon trabajó», ha desvelado la vicepresidenta y directora general de Amazon en España y Portugal, Ruth Díaz, que, con todo destrozado en una amplia zona geográfica, encontró con mucho esfuerzo «algo que podíamos habilitar como una nave» para distribuir todo el material que se necesitara en esos momentos tan duros.

