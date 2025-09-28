Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Reuters

Nvidia aprovecha su músculo financiero para asegurarse su reinado en el mercado de la IA

La tecnológica realiza numerosas inversiones millonarias en empresas con una letra pequeña: ese dinero es para comprar sus productos

José A. González

José A. González

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:54

Apenas pasaron 96 horas entre los dos anuncios de Nvidia que provocaron un terremoto en el sector tecnológico. Con tan solo cuatro días de diferencia, ... la compañía dirigida por Jensen Huang informó de dos inversiones por alrededor de 90.000 millones de euros (105.000 millones en dólares al cambio actual). Es una cifra que supone casi una cuarta parte del presupuesto total del Gobierno de España para este 2025 (380.000 millones). Dos pactos, tres nombres y un objetivo: «seguir siendo el rey», como la ranchera que escribió el mexicano José Alfredo Jiménez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  5. 5

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  6. 6 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  7. 7 Mompó exhibe músculo en Buñol y carga contra el Gobierno: «Cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben: el perro»
  8. 8

    El botellón toma el centro de Valencia
  9. 9

    Los hackers que atacaron el sistema de riego de Valencia: de la Casa Real al Ayuntamiento
  10. 10 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nvidia aprovecha su músculo financiero para asegurarse su reinado en el mercado de la IA

Nvidia aprovecha su músculo financiero para asegurarse su reinado en el mercado de la IA