Mercadona estrena nueva sección esta semana en 23 supermercados de España, una inauguración masiva antes de Navidad La cadena de distribución presidida por Juan Roig prosigue con la renovación de los establecimientos por todo el país

Nacho Ortega Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 00:37

Mercadona encara la Navidad con una avalancha de novedades. A las nuevas variedades de turrones o el anuncio de las fechas para encargar sus menús navideños, en la última semana de noviembre se suma el anuncio de una apertura masiva de tiendas que aumentarán el servicio a los clientes de decenas de provincias.

Una de las secciones que más está creciendo es la de 'Listo para comer', el espacio donde la compañía ofrece platos preparados diarios listos para consumir o calentar en casa. Este formato se ha convertido en uno de los motores del crecimiento del grupo y, según fuentes del sector, en un laboratorio de innovación gastronómica y logística.

En la última semana de noviembre, en las fechas previas a la Navidad, se ha producido una apertura masiva, de manera que hasta 23 tiendas estrenarán la sección, bien porque se ha inaugurado el supermercado o porque se ha reformado para incorporar este nuevo servicio.

'Listo para comer': la gran apuesta

Las aperturas se producen en Cataluña (4), Andalucía (4), Comunitat Valenciana (2), Castilla la Mancha (2), Madrid (2), Ceuta (2), Islas Canarias (1), Galicia (1), Aragón (1), La Rioja (1), Murcia (1), Castilla y León (1) y Baleares (1).

Las fechas y lugares de apertura de la sección, que en algunos casos va aparejada con la inauguración de la tienda, son:

24 de noviembre

Zaragoza (Zaragoza) – Pza. Santo Domingo, 13.

Elche (Alicante) – C/ Cristóbal Sanz, 7.

Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) – C/ Comadrona Dolores Daban.

El Casar (Guadalajara) – Ctra. Fuente el Saz, 49.

Creixell (Tarragona) – C/ del Mercat, 57.

Huétor Tájar (Granada) – C/ Abellán, 58.

Santa Fe (Granada) – Avda. América, 1.

Sa Pobla (Illes Balears) – Ctra. d'Inca, 48.

Arroyomolinos (Madrid) – Avda. de Francia, 144-E.

A Coruña (A Coruña) – Avda. de Arteixo, 43.

Illescas (Toledo) – C/ García Lorca, 8.

Villamediana de Iregua (La Rioja) – Avda. Camino Real, 4.

Murcia (Murcia) – Avda. Santa Catalina.

Valladolid (Valladolid) – C/ Joaquín Velasco Martín, 7.

Xirivella (Valencia) – Pza. España, 7.

Ceuta (Ceuta) – C/ Cabrerizas Bajas.

Ceuta (Ceuta) – Avda. España, 30.

26 de noviembre

Mataró (Barcelona) – C/ Valencia, 54.

Humanes de Madrid (Madrid) – C/ Santiago Ramón y Cajal.

28 de noviembre

Málaga (Málaga) – C/ Carril del Conde, 8.

Terrassa (Barcelona) – Avda. Jacquard, 48.

Bollullos de la Mitación (Sevilla) – Avda. alcalde Cecilio Gutiérrez.

Tarragona (Tarragona) – Pza. Corsini, 9.

En la sección de 'Listo para comer' se pueden encontrar una gran variedad de platos preparados de la manera más tradicional y que, con un simple toque de calor, están listos para consumir al momento. Además, para los que lo deseen, también suele estar disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutarla.

Otras novedades

Durante los primeros meses del año la cadena ha introducido un código QR en numerosos productos, que permite consultar fácilmente su trazabilidad y características desde el móvil.

También ha desplegado un nuevo modelo de pescaderías, más eficiente y adaptado a la venta de producto fresco, y ha reformado las zonas de aparcamiento y acceso en varios supermercados. Además, los más cafeteros ya pueden disfrutar de máquinas de café para llevar, una novedad que se está extendiendo progresivamente por toda la red.

Inversión millonaria en comida preparada

Juan Roig ha defendido en varias ocasiones que «a mitad del siglo XXI no habrá cocinas» tal y como las entendemos, y que se cocinará por hobby, no por obligación. «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido la tecnología que hoy tenemos, tampoco hubieran cocinado», llegó a decir.

Esa proyección tiene un respaldo práctico, ya que el proveedor de platos preparados de Mercadona, Familia Martínez, ha anunciado una inversión de 150 millones de euros en dos nuevas instalaciones —una planta de 20.000 m² para productos asados y un centro logístico cercano— para satisfacer la creciente demanda de alimentos refrigerados listos para calentar.