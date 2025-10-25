Mercadona estrena nueva sección esta semana en tres supermercados de España La cadena de distribución presidida por Juan Roig prosigue con la renovación de los establecimientos por todo el país

Nacho Ortega Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 13:34 Comenta Compartir

Mercadona no levanta el pie del acelerador en su intento por expandirse y mejorar el servicio que ofrece. La cadena valenciana de supermercados, presidida por Juan Roig, continúa reforzando su red en España y Portugal con nuevas aperturas, reformas y servicios pensados para mejorar la experiencia de sus clientes.

Después de un 2024 histórico, con récord de ventas y beneficios, el grupo ha entrado en 2025 decidido a consolidar su liderazgo con más tecnología, comodidad y rapidez en tienda. Entre las últimas novedades que Mercadona ha implantado destacan varias mejoras visibles para el cliente. Durante los primeros meses del año la cadena ha introducido un código QR en numerosos productos, que permite consultar fácilmente su trazabilidad y características desde el móvil.

También ha desplegado un nuevo modelo de pescaderías, más eficiente y adaptado a la venta de producto fresco, y ha reformado las zonas de aparcamiento y acceso en varios supermercados. Además, los más cafeteros ya pueden disfrutar de máquinas de café para llevar, una novedad que se está extendiendo progresivamente por toda la red.

'Listo para comer': la gran apuesta

Una de las secciones que más está creciendo es la de 'Listo para comer', el espacio donde la compañía ofrece platos preparados diarios listos para consumir o calentar en casa. Este formato se ha convertido en uno de los motores del crecimiento del grupo y, según fuentes del sector, en un laboratorio de innovación gastronómica y logística.

Mercadona va anunciando cada mes en su web qué tiendas incorporan este servicio, con el objetivo de llevarlo a todas sus más de 1.100 tiendas en España y Portugal. En octubre, varios establecimientos han activado ya la nueva sección, y siete más se sumarán en los próximos días.

Concretamente, Mercadona estrena sección este lunes, 27 de octubre, en Palma (Illes Balears) – C/ Cotlliure, 23., en San Bartolome de Tirajana (Las Palmas) – AVDA. de las Américas, S/N y en Vilanova i la Geltru (Barcelona) – C/ de la Piera, 7.

La semana anterior también abrió sección en siete supermercados más, desde El Vendrell a Rubi (Barcelona), Mairena del Alcor (Sevilla), Tomares (Sevilla), Tortosa (Tarragona), Huesca o Gijón.

Cabe recordar que en la sección de 'Listo para comer' se pueden encontrar una gran variedad de platos preparados de la manera más tradicional y que, con un simple toque de calor, están listos para consumir al momento. Además, para los que lo deseen, también suele estar disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutarla.

Inversión millonaria en comida preparada

Lo que hasta hace poco se percibía como complemento adquiere ahora un peso central en la visión de la empresa. Juan Roig ha ido más allá de los productos frescos y la experiencia en tienda, y ha lanzado una proyección provocadora al afirmar «a mitad del siglo XXI no habrá cocinas». De hecho, esta última semana de octubre afianzó su apuesta por esta sección de comidas preparadas e invitó a reflexionar sobre la evolución que vivimos. «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido la tecnología que hoy tenemos, tampoco hubieran cocinado», afirmó.

Esa proyección tiene un respaldo en la práctica, ya que el proveedor de platos preparados de Mercadona, Familia Martínez, acaba de anunciar una inversión de 150 millones de euros en dos nuevas instalaciones —una planta de 20.000 m² para productos asados y un centro logístico cercano— para satisfacer la creciente demanda de alimentos refrigerados listos para calentar.