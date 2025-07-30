AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 5 DE VALENCIA

Miércoles, 30 de julio 2025, 10:15 Compartir

La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A., en asunción de las responsabilidades de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, en asunción de las propias, y éstas dos últimas como partes demandadas en de derechos de propiedad intelectual, asistidas por el letrado de la Generalitat Valenciana, proceden a cumplir la Sentencia dictada por este Juzgado en el Procedimiento Ordinario [ORD] - 000258/2022, realizando publicación del Fallo de la Sentencia en los diarios «Levante-EMV» y «Las Provincias», tanto en sus ediciones de papel como digitales.

Así, el texto a publicar, tomado textualmente de la Sentencia indica:

FALLO

ESTIMAR la demanda formulada por la representación procesal de Don José Vicente Penalba Salvador, que ha dado lugar a la formación de las presentes actuaciones, DECLARANDO que la parte demandada ha realizado treinta y nueve utilizaciones ilícitas (reproducido, transformado y comunicado públicamente) de diecisiete fotografías cuyos derechos de autor y de propiedad intelectual corresponden o son titularidad del demandante, sin contar para ello con la preceptiva autorización y CONDENANDO a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y a la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació la Comunitat Valenciana

A) A estar y pasar por la anterior declaración.

B) A cesar en la utilización ilícita en twitter, en el tuit de fecha 4 de octubre de 2021, de la fotografía que obra en medio de la tercera fila de la composición de fotografías, decretando la suspensión inmediata de la misma, así como la prohibición de reanudarla.

C) A satisfacer al actor, en concepto de indemnización los daños causados por la reproducción y comunicación pública no autorizada hasta en treinta y nueve ocasiones de las diecisiete fotografías identificadas, la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (5.850,00 €)

D) A satisfacer al actor en concepto de daños morales causados la suma de MIL EUROS 1.000 €).

E) A la publicación del Fallo de la Sentencia en los diarios «Levante-EMV» y «Las Provincias«, tanto en sus ediciones de papel como digitales, así como en la página Web de la parte demandada y en el twitter de A PUNT, lugares donde se colgaron y/o siguen colgados los documentos objeto de la demanda o de las fotografías que nos ocupan.

F) Al pago de los intereses legales y las costas del procedimiento.