Imaginarium reabre sus puertas de la mano de Juguettos tras cerrar hace un año y medio

Imaginarium volverá a abrir sus puertas después de cerrar hace un año y medio y lo hará de la mano de la cadena alicantina Juguettos, que cumple 50 años. Así, la compañía nacida en 1975 en Villena (Alicante) vuelve a poner a la venta más de 190 productos de la marca aragonesa.

Imaginarium cerró definitivamente sus puertas en abril de 2024, tras 30 años de actividad. Unos meses después, Juguettos adquirió sus activos, incluyendo patentes, diseños, marca e imagen corporativa.

Aunque algunas referencias ya han llegado a las tiendas, habrá que esperar hasta el 27 de octubre para tener el catálogo completo en la mayoría de las tiendas Juguettos y en la página web. Entre los artículos que saldrán a la venta destacan el peluche Kiconico, que durante años fue emblema de la marca. También otros de sus grandes éxitos como La casa de Amanda, una versión propia de las tradicionales casas de muñecas, o el surtido de vehículos de BeepBeep.

La marca mantiene su esencia, tanto a nivel de imagen como de concepto. Nacida en Zaragoza en 1992, Imaginarium fue mucho más que una tienda de juguetes. Sus característicos establecimientos, con doble puerta, simbolizaban su filosofía: «abrir un mundo a la medida de los más pequeños, donde el juego era sinónimo de descubrimiento y desarrollo», según explican.

Además de la campaña de Navidad, Juguettos ha desarrollado otras líneas de producto que permitan dar continuidad a la marca Imaginarium a lo largo del año. De esta forma, la compañía prevé que el primer ejercicio pueda llegar a suponer el 5% de la facturación total.

Juguettos celebra su 50 aniversario convertida en la principal cadena detallista de jugueterías de España. En 2024, alcanzó cifras de 154,6 millones de euros de facturación, un 8,5% más que en 2023. A la operación de Imaginarium se sumó la integración de nueve tiendas de Poly Juguetes, en concurso de acreedores. Con ello, reafirmó su liderazgo entre las cadenas de jugueterías, alcanzando una cuota del 16% del mercado.

Actualmente, su presencia se traduce en 275 tiendas físicas repartidas por toda la geografía española y Andorra, que son gestionadas por 37 socios cooperativistas y atendidas por un equipo de más de 2.000 profesionales. Por otra parte, Juguettos también crece en el canal en línea, donde experimentó un incremento del 28% el pasado ejercicio.

