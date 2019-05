El hummus de lentejas de Mercadona se hace viral Hummus de lentejas Hacendado de Mercadona. / LP La empresa valenciana de supermercados se disculpa con una usuaria de Twitter que tuvo un problema con el producto de la marca Hacendado LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 6 mayo 2019, 12:09

Mercadona ha tenido que pedido disculpas a una clienta que había comprado un bote de hummus de lentajas de la marca Hacendado y se encontró con una desagradable sorpresa cuando llegó a casa. La usuaria de Twitter subió a las redes sociales una imagen del producto, que había sido entregado sin tapa y con la fecha de caducidad impresa en el mismo producto.

«Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus», publicaba @miriamslwly en su muro de la red social el pasado 3 de mayo.

Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus. 🤔 pic.twitter.com/Fi6Cc9cNVu — miriamslowly (@miriamslwly) 3 de mayo de 2019

Dos días después, el 5 de mayo, la empresa valenciana de supermercados contestaba a la clienta disculpándose y ofreciéndole una posible solución: «Hola Miriam, te pedimos disculpas por lo sucedido. Vamos a pasar nota al proveedor para que no vuelva a suceder. No obstante, si nos indicas en que tienda lo compraste pasamos nota para que puedas realizar el cambio o la devolución del producto.»

Hola Miriam, te pedimos disculpas por lo sucedido. Vamos a pasar nota al proveedor para que no vuelva a suceder. No obstante, si nos indicas en que tienda lo compraste pasamos nota para que puedas realizar el cambio o la devolución del producto. — Mercadona (@Mercadona) 5 de mayo de 2019

El mensaje originario ha sido compartido casi 5.500 veces y a 14.000 personas les ha gustado, mientras que la respuesta sólo ha sido valorada por 440 personas. Como siempre, las gran cantidad de respuestas responden a todo tipo de actitudes, desde el enfado al humor más ácido. Algunos, incluso, han compartido situaciones similares.

Me pasó hace 2 años con el hummus normal. — JC Ten 🌱 (@Kolent_) 4 de mayo de 2019