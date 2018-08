Garantizar el acceso a una higiene bucal digna Domingo, 26 agosto 2018, 00:07

Para Laboratorios Cosmoral su labor no acaba en los lineales de Mercadona, sino que desde la firma apuestan por ayudar a que todas las personas tengan acceso a una buena higiene bucal. Con ese fin, la empresa apoya a personas con dificultades o en situación de exclusión social, al hacerles llegar productos de higiene aptos para el consumo pero que no pueden comercializarse. De esta manera, ofrecen donaciones a través de la organización Acompartir, que recupera productos nuevos no alimentarios de las empresas y los entrega a entidades solidarias sin ánimo de lucro que están registradas oficialmente, con Cáritas como uno de los destinatarios finales. Ese proceso se lleva a cabo a través de la página web de la organización, donde publican su catálogo digital con los productos donados para que las entidades hagan sus pedidos.