La firma de servicios Groupon prevé inaugurar una nueva sede en Valencia El centro comercial Aqua, nueva sede de Groupon. Las instalaciones se situarán en dos plantas del edificio Iberdrola, en el centro comercial Aqua, y contarán con más de 200 empleados LAURA PAVÍA Martes, 20 agosto 2019, 00:28

VALENCIA. La empresa estadounidense Groupon, dedicada a ofrecer cupones de descuento a través de su sitio web, prevé abrir una nueva sede en Valencia, según pudo conocer LAS PROVINCIAS.

Las instalaciones se situarán en dos plantas del edificio Iberdrola, en el centro comercial Aqua situado en la Avenida de Francia de Valencia. Además, está previsto que la nueva sede se ponga en marcha antes de acabar el año y contará con una plantilla de más de 200 empleados, la mayoría de ellos cualificados en cuanto a idiomas, ya que contarán con dos a parte del castellano y el valenciano.

Esta operación se enmarca en un contexto de carencia de oficinas en el centro de Valencia. Mientras la demanda de espacios continúa incrementándose en número y superficie, la disponibilidad sigue en descenso y cerró el año pasado con sólo un 10,27% de oficinas ofertadas, según un informe sobre la contratación de oficinas en Valencia publicado por la consultora inmobiliaria CBRE. Así, la oferta de estos espacios sigue la tendencia iniciada hace seis años, en 2013.

¿Eso quiere decir que no hay oficinas vacías en Valencia? No. Sí que las hay, pero están desocupadas porque no encuentran empresas que las quieran alquilar por sus características.

Según la directora general de Olivares Consultores, Yolanda Lozano, el mercado de oficinas es «realmente limitado», ya que «venimos de un momento en el que se ha consumido la oferta y no tenemos la calidad de oficinas que solicitan las grandes empresas». Por ello, desde Olivares Consultores ven la construcción de nuevos edificios como una posible solución, pero «no podrá ser en el centro porque no hay suelo disponible que cumpla con las características que se buscan».

En esta situación se vio la compañía de telecomunicaciones Vodafone, que trasladará su sede a un edificio de nueva construcción frente al campo de Mestalla de la Avenida de las Cortes Valencianas, un proyecto que se entregará en 2021. La operadora ocupará 6.331 metros cuadrados de los 9.450 metros cuadrados con los que contará el inmueble de la planta 6 a la 12, inclusive.