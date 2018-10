La empresa familiar advierte a Sánchez de que la economía está peor que en 2008 El presidente de IEF, Francisco J. Riberas, y el del Gobierno, Pedro Sánchez. / Damián Torres El presidente de la organización señala que «no se pueden tomar medidas sólo para garantizar la gobernabilidad» BURGUERA VALENCIA. Miércoles, 31 octubre 2018, 01:00

Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pensaba que su presencia en Valencia con motivo de la clausura del Congreso Nacional de la Empresa Familiar iba a ser un camino de rosas, un acto protocolario sin aristas, pronto se dio cuenta ayer de que ni el auditorio ni sus compañeros de intervención tenían intención de ponérselo fácil. El dirigente socialista acudió al Palacio de Congresos para cerrar el congreso con una media hora de retraso a causa de problemas meteorológicos que impidieron a su vuelo despegar a la hora adecuada para llegar a tiempo. Fue recibido por los organizadores del congreso y Ximo Puig, presidente de la Generalitat.

Dentro, en la sala principal del Palacio de Congresos le esperaba un foro de hombres y mujeres poco acostumbrados a regalar nada. Mucho menos elogios. En consecuencia, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Francisco J. Riberas, que antecedió al jefe del Ejecutivo español, dibujó un panorama a corto y medio plazo muy poco halagüeño. Riberas advirtió de que la encuesta que tradicionalmente se realiza durante el congreso, al que asistieron 700 empresarios, arroja un balance de malas expectativas de cara al corto y medio plazo. Los responsables empresariales muestran inquietos frente al futuro económico español.

«No se pueden tomar medidas a corto plazo que sólo pretenden garantizar la gobernabilidad», señaló el presidente el Instituto de Empresa Familiar, Francisco J. Riberas, quien instó a que los partidos políticos hagan un esfuerzo para trabajar de modo consensuado con el fin de resolver los problemas educativos, de innovación y competitividad y de crecimiento empresarial.

Riberas reconoce que la coyuntura política «no es fácil» y es necesario «espíritu de consenso» Sánchez hace hincapié en que su Ejecutivo apostará por la Formación Profesional

Riberas aseguró que «nuestra economía se encuentra hoy en peor estado que el que tenía en 2008, por ejemplo, a nivel de endeudamiento público o desempleo, para afrontar una futura recesión». Los empresarios aseguran haber detectado una ralentización de la actividad económica y se temen que España tropiece con los problemas sin los deberes hechos.

«Ese posible cambio de ciclo que llegará antes o después no puede pillar a España sin los deberes hechos. No podemos permitirnos que se sigan adoptando medidas de corto plazo con la finalidad principal de garantizar la gobernabilidad. Es necesario tomar medidas e implementar reformas, y precisamos avanzar sin dilación», explicó Riberas en relación al escenario político actual, en el cual Sánchez precisa de una cantidad de apoyos tan importante que sitúa a su Gobierno permanentemente en el alambre. «Sabemos que la coyuntura política de nuestro país no es fácil, sin embargo, ahora que nos acercamos al aniversario de nuestra Constitución, sería necesario apelar al espíritu de consenso».

Más formación

Riberas reclamó un plan que adapte la oferta educativa a las demandas futuras de las empresas. En ese mismo plano intervino Pedro Sánchez, que eludió entrar al choque con el pesimismo implícito en el discurso de Riberas. Sánchez afirmó que su gabinete «realiza una apuesta decidida por la Formación Profesional, un aspecto que se ha incorporado hasta al nombre del ministerio y os pido ahora la implicación en la lucha contra el desempleo, y os demando que vayáis un paso más allá: participar en el diseño de las titulaciones que necesitarán las empresas».

«Ningún Gobierno puede trabajar sin contar con las empresas. Trabajamos en una agenda de reformas estructurales para un enriquecimiento sostenible y justo con el fin de optimizar la productividad a la vez que garantizamos la cohesión social y territorial. Se trata de n plan con siete ejes: iniciar una transición energética contra el cambio climático, reformar las políticas de empleo, así como las relacionadas con el ámbito de la universidad y la formación profesional, desplegar la tecnología 5G, profundizar en la digitalización de la actividad en todo el país, fomentar el emprendimiento y fortalecer la calidad institucional», explicó Sánchez en un discurso que en todo momento buscó tejer complicidades y poner en valor los puntos en común entre el Gobierno y los intereses del empresariado.