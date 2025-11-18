Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»

Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo

Tras un proceso legal de casi nueve años, la justicia confirma que el uso no autorizado de este término con fines comerciales viola los derechos de marca

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

Grupo Bimbo se ha anotado en los tribunales una batalla histórica por blindar a su icónica marca Donuts. El Tribunal Supremo ha fallado a favor ... de esta empresa contra el uso de este término en el ámbito comercial por parte de un tercero tras un proceso legal que se ha dilatado durante nueve años. ¿Hasta dónde llega el poder de una marca cuando forma parte del lenguaje cotidiano? La sentencia, que reconoce el carácter excepcional de la marca, obliga a frenar cualquier uso comercial ajeno del término y refuerza la posición de las grandes enseñas frente a la imitación. En concreto, reconoce el carácter excepcionalmente conocido de la marca y le otorga el nivel más alto de protección legal, concluyendo que emplear la palabra «Donut» sin autorización y con fines comerciales vulnera los derechos de la marca de esta compañía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  7. 7

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  8. 8

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET
  10. 10 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo

Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo