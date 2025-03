Dircom CVM analiza el impacto del Digital Signage en la nueva era de la comunicación corporativa

EXTRA Jueves, 27 de marzo 2025, 17:36 Compartir

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) C. Valenciana y Región de Murcia ha celebrado en el Ágora de la oficina de CaixaBank 'All In One Murcia la jornada «Cartelería digital inteligente: el aliado del Dircom para conectar en tiempo real», un encuentro en el que expertos del sector han analizado el impacto de esta tecnología en la comunicación corporativa. La sesión ha permitido conocer cómo la cartelería digital inteligente ha estado transformando la forma en que las empresas han gestionado la comunicación con sus públicos, ofreciendo mensajes dinámicos, personalizados y en tiempo real.

Hero: un caso de éxito en comunicación interna

Uno de los momentos más destacados del evento ha sido la presentación del caso de éxito de Hero, empresa que ha integrado la cartelería digital en su estrategia de comunicación interna. Gracias a esta tecnología, la compañía ha logrado mejorar la conexión con sus empleados, asegurando que la información clave haya llegado de manera eficiente y atractiva.

«La cartelería digital nos ha permitido optimizar la comunicación interna en el ámbito fabril, asegurándonos de que los mensajes corporativos hayan llegado a todos los empleados en el momento oportuno y en un formato atractivo. Es una herramienta que ha reforzado el engagement y la alineación con los valores de la empresa», explicó Dolo Iniesta, Head of Quality Country & Corporate Affair Hero Sur de Europa.

Tendencias y futuro del Digital Signage

El evento ha incluido una mesa redonda titulada «Digital Signage: la nueva era de la comunicación digital y otras tendencias», moderada por Rosa Ruiz, vicepresidenta de Dircom CVM y directora territorial de Comunicación y Relaciones Externas de Quirónsalud Levante y Canarias. Durante la conversación, los ponentes han analizado cómo la inteligencia artificial, la personalización de contenidos y la integración con datos en tiempo real han marcado el futuro de la cartelería digital en el ámbito corporativo.

Javier Gosende, formador y consultor en SEO y Marketing Online, ha destacado el impacto del Digital Signage en la experiencia del usuario:

«El Digital Signage ha evolucionado más allá de ser una simple pantalla informativa para convertirse en una plataforma inteligente e interactiva, capaz de cautivar al público y mejorar la experiencia del usuario. En este contexto, la Inteligencia Artificial se ha posicionado como una tendencia clave que ha revolucionado la generación de contenido, permitiendo crear mensajes dinámicos y personalizados en tiempo real. Las empresas que hayan integrado IA en sus estrategias de Digital Signage han logrado una comunicación más efectiva y relevante con sus audiencias.»

Por su parte, Iván J. Muñoz, director de CA Agencia – ComunicAlicante y dircom de Grupo Gambín, ha subrayado la capacidad del Digital Signage para reforzar la identidad de marca:

«La cartelería digital inteligente ha permitido a las empresas proyectar su identidad de manera más efectiva. No solo ha facilitado la difusión de información relevante, sino que ha reforzado los valores y la cultura corporativa en cada punto de contacto con sus públicos objetivos.»

María del Carmen Muñoz, directora de Comunicación y Marketing de Think on Digital, ha puesto el foco en la importancia de la adaptación de los contenidos:

«El verdadero reto del Digital Signage no es solo la tecnología, sino el contenido. La clave del éxito ha estado en diseñar mensajes atractivos y dinámicos que realmente hayan conectado con el público y se hayan adaptado al contexto en tiempo real.»

El compromiso de Dircom con la innovación en comunicación

Con una gran acogida por parte de los asistentes, la jornada ha reafirmado la importancia de la digitalización en el ámbito de la comunicación corporativa. Desde Dircom, se ha destacado el compromiso de la asociación en seguir impulsando espacios de aprendizaje y debate sobre las herramientas que han estado redefiniendo el rol del director de comunicación en la actualidad.