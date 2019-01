Bankia descarta que se esté generando una nueva burbuja inmobiliaria en España El presidente del banco advierte de que hace diez años se daban 1,35 millones de hipotecas frente a las 340.000 actuales Á. MOHORTE/R. E. MADRID/VALENCIA. Martes, 29 enero 2019, 00:05

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, descartó que el sector inmobiliario español esté experimentando una nueva burbuja. En la presentación de los resultados de la entidad de 2018, explicó que las estadísticas de compraventas de vivienda y de concesión de hipotecas están muy alejadas de los máximos registrados antes del estallido de la crisis justo 10 años antes del pasado ejercicio.

En concreto, indicó que el número de visados de nuevas viviendas se sitúa en 96.000, frente al máximo de 885.000 del 'boom', cuando el número de hipotecas concedidas alcanzó 1,35 millones, frente a las 340.000 de 2018.

«Se está dando una evolución positiva, pero nada tiene que ver con los números que teníamos en los picos, que obviamente nadie desea que se vuelvan a producir», explicó antes de asegurar que no cree que el sector esté «nada cercano a algo que se pueda llamar burbuja». En cuanto a las hipotecas que concede la entidad, el presidente del banco recordó que, tras la sentencia por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y el posterior real decreto del Gobierno, Bankia no cambiaría su política de precios. No obstante, recordó que el mercado hipotecario «es muy dinámico» y que la entidad debe adaptarse a sus condiciones tanto desde el punto de vista de la evolución de los tipos de interés como de los movimientos de sus competidores.

Descartada una fusión como alternativa a la obligatoria privatización, ya retrasada hasta 2021

El presidente de Bankia reconoció que la polémica sobre quién debía abonar el IAJD tuvo «una incidencia muy importante» en la reputación bancaria debido a que el sector no fue capaz de comunicar correctamente que la banca en todo momento cumplió con la legislación vigente y que nunca cobró un beneficio por dicho impuesto, sino que transfirió los fondos de los clientes a la Administración. Además, considera que elevar la discusión a los organismos europeos «tiene poco recorrido», ya que no se trata de «abusividad» de una cláusula, sino de interpretación de un precepto fiscal.

También en cuanto a reputación se refirió al juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que retomará su actividad el próximo 4 de febrero tras la enfermedad de la fiscal del caso, Carmen Launa. «En términos reputacionales, creo que bueno no es, pero desde el punto de vista del negocio el impacto es nulo. La gente diferencia muy bien el pasado del presente y el futuro en términos de gestión de esta casa y no hay incidencia real en el negocio», aseguró Goirigolzarri. Sobre el futuro del banco, aseguró que no se está planteando ninguna operación de fusión con otra entidad en los próximos años, frente a los rumores surgidos en las últimas semanas que apuntan a que el banco podría optar por esta fórmula para acometer su privatización, por el momento aplazada hasta 2021.

Nuevas alianzas

Respecto a la posibilidad de fraguar nuevas alianzas en determinados negocios, el presidente de Bankia sí señaló que el banco «siempre está abierto» a analizar nuevas actividades y posibles alianzas con terceros que aporten su experiencia, aunque en este momento tampoco hay ningún plan sobre la mesa.

Aunque se mostró optimista y reafirmó su compromiso con el Plan Estratégico de la entidad, sí reconoció que la curva de tipos de interés se ha desplazado y aleja más la subida respecto a lo estimado hace un año. En cualquier caso, espera «algún movimiento» del Banco Central Europeo en los próximos doce meses.