Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja hoy viernes un nuevo millonario en un municipio de España que fue escenario de combates
Bruselas mantiene bajo vigilancia los contratos de Huawei con los Estados miembro EFE

La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

Los tentáculos del fabricante chino se extienden por todos los niveles de la Administración, según ha comprobado este periódico tras analizar la oleada de contratos públicos desde 2019

José A. González

José A. González

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

Los routers que conectan las sedes gubernamentales, los nodos que mantienen en marcha la señal ferroviaria, los sistemas de almacenamiento que guardan los contenidos de ... los medios públicos o los datos de la Seguridad Social, las plataformas que gestionan redes provinciales y municipales: en todas ellas, Huawei está ahí. La Administración española depende de la tecnología del gigante chino desde hace más de una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  4. 4 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  5. 5

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas
  6. 6

    La jueza estudia pedir una fotografía del exclusivo reservado del Ventorro donde comió Mazón con la periodista
  7. 7 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  8. 8 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  9. 9

    El deslinde del Saler pone fecha de caducidad al Parador del Ministerio
  10. 10

    La Interpol busca los frescos del ábside de los Santos Juanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos