Amazon despide por email a 14.000 trabajadores Se esperan más recortes el próximo año, en una importante reestructuración impulsada en parte por la irrupción de la inteligencia artificial

Reuters Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:47

Amazon ha anunciado este martes 28 de octubre que reducirá su fuerza laboral corporativa global en aproximadamente 14.000 personas, y se esperan más recortes el próximo año, en una importante reestructuración impulsada en parte por la adopción de inteligencia artificial en el gigante tecnológico.

El minorista en línea comenzó a despedir empleados en múltiples divisiones como parte de un plan, para recortar hasta 30.000 trabajadores. Los trabajadores se enteraron de que sus trabajos fueron eliminados a través de cartas enviadas a sus direcciones de correo electrónico personales la madrugada del martes. «Ya no está obligado a realizar trabajos en nombre de Amazon », se lee en el correo electrónico de Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología, que fue enviado a los empleados afectados y visto por Reuters.

La ejecutiva apuntó que a esos trabajadores se les daría la opción de reunirse con un empleado de recursos humanos por videollamada. «Desafortunadamente, su puesto será eliminado y su empleo finalizará después de un período de inactividad».

Departamentos afectados

Amazon ofrecerá a la mayoría de los trabajadores afectados 90 días para buscar un nuevo puesto internamente y dijo que sus equipos de reclutamiento priorizarán a esos candidatos.

Los departamentos afectados por los recortes de empleos incluyen dispositivos, publicidad, Prime Video, recursos humanos y la unidad de computación en la nube de Amazon , Amazon Web Services (AWS), según apuntaron los empleados a Reuters. Sin embargo, no se ha podido conocer el alcance completo de los departamentos afectados, por lo que no se descarta que haya más.

No estaba claro de inmediato en qué período se cumplirá el objetivo total de 30.000 recortes de empleo, pero Galetti esgrimió en un comunicadoa que Amazon continuará contratando en ciertas áreas y reduciendo personal en otras divisiones de cara a 2026.

La IA

Amazon está trabajando para compensar la sobrecontratación durante el pico de demanda de la pandemia y limitar los costos. Los despidos ponen el foco en los amplios efectos que la IA podría tener en las fuerzas laborales. El CEO de Amazon, Andy Jassy, ​​advirtió la posibilidad de tales pérdidas en junio, diciendo que un mayor uso de herramientas y agentes de IA conduciría a más recortes de empleos corporativos, particularmente a través de la automatización de tareas rutinarias.

Las corporaciones utilizan cada vez más la tecnología para escribir código para su software y adoptan agentes de IA para automatizar tareas rutinarias, ya que buscan ahorrar costos y reducir la dependencia de las personas.

La nota de Galetti reiteró el impulso del CEO Jassy para reducir los niveles de gestión y apoyarse más en la IA. «Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde internet y permite a las empresas innovar mucho más rápido que nunca», afirmó Galetti. Se espera que Amazon invierta aproximadamente 118 000 millones de dólares en inversiones de capital este año, gran parte de los cuales se destinarán a la construcción de infraestructura de IA y en la nube. La compañía publicará sus resultados del tercer trimestre el jueves.

A finales del año pasado, Amazon contaba con aproximadamente 1,56 millones de empleados, tanto a tiempo completo como parcial. Su plantilla corporativa está compuesta por aproximadamente 350.000 empleados.

En los últimos dos años, la compañía ha implementado recortes de personal graduales en sus divisiones, incluyendo libros, dispositivos y su división de podcasts Wondery. Los despidos, hasta la fecha, han ayudado a los equipos a avanzar con mayor rapidez, afirmó Galetti.

Las acciones de la compañía con sede en Seattle subieron ligeramente en la sesión previa a la apertura del mercado. La acción ha subido alrededor de un 3,5 % este año, lo que la convierte en la de peor rendimiento entre las «7 Magníficas» de acciones tecnológicas de gran capitalización.

Senadores piden cuentas a Bezos

Por otra parte, el senador estadounidense Bernie Sanders instó el martes al fundador de Amazon, Jeff Bezos, a rendir cuentas por lo que, según él, serían cientos de miles de posibles pérdidas de empleos debido a la automatización. Sanders se refería a un artículo del New York Times publicado a principios de este mes que informaba que los ejecutivos de Amazon creen que 500.000 empleos podrían eliminarse con el tiempo al reemplazar a los trabajadores de almacén con robots.

Dos senadores estadounidenses también pidieron a Amazon que explique por qué es el mayor empleador de trabajadores extranjeros que utilizan visas H-1B y al mismo tiempo recorta empleos.