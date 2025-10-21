Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al asesor de la exconsellera Pradas que grabó imágenes del Cecopi
El presidente y fundador de Mango, Isak Andic. EP

Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo

El caso Andic, casi un año después del fallecimiento del dueño de la cadena Mango, sigue lleno de incógnitas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 21 de octubre 2025, 12:15

Comenta

Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras han defendido este martes la inocencia de Jonathan Andic y han denunciado que las especulaciones en torno a ... la investigación del caso sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, contribuyen a crear una «condena paralela» al hijo del que fue propietario de la firma textil. «Defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima», afirman en un articulo en La Razón. Ellos son las personas encargadas de cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Como albaceas, han asegurado que los hijos han cumplido el testamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  4. 4 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  5. 5

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo

Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo