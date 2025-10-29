Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo «Nos une un sentimiento de dolor»
Un grupo niños al comienzo del actual curso escolar en un municipio afectado por la dana Manuel Bruque

Leroy Merlin dona 200.000 euros para municipios afectados por la dana y hasta 140 niños vuelven a disfrutar de su colegio

El programa 'Hogares Dignos' impulsa diez proyectos sociales que beneficiarán a cerca de 7.200 personas entre los que destaca la actuación en el patio infantil de la escuela Vamar de Alfafar

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:24

Comenta

Un año después de los estragos causados por la histórica dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia, Leroy Merlin ha destinado 200.000 euros para financiar diez proyectos de rehabilitación dentro de su programa Hogares Dignos, una línea de ayudas que busca recuperar espacios de uso social y viviendas dañadas por las inundaciones. En total, las actuaciones beneficiarán a más de 7.200 personas, con intervenciones dirigidas a colectivos vulnerables como mayores, niños o personas con discapacidad.

En la Comunidad Valenciana, uno de los proyectos más destacados ha sido la rehabilitación del colegio Vamar de Alfafar, gravemente afectado por las lluvias torrenciales. La iniciativa, impulsada por la Fundación Gomaespuma y los voluntarios de La Cantina en colaboración con Leroy Merlin, ha contado con una aportación de 30.000 euros.

Unos trabajos que han permitido reparar el pavimento, los drenajes y los elementos estructurales del gimnasio y el patio infantil, devolviendo la normalidad al centro. Gracias a ello, preescolares pueden volver a sus aulas «en condiciones óptimas de seguridad y confort», según la organización.

Los fundadores de la Fundación Gomaespuma, Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, destacaron el alcance del proyecto: «Educar con una sonrisa es también construir un futuro con optimismo. Gracias a la colaboración con Leroy Merlin hemos recuperado un espacio donde los niños pueden volver a disfrutar y jugar».

Desde la multinacional francesa de bricolaje, Cristina Sánchez, directora de Sostenibilidad e Impacto Positivo, señaló que el objetivo de la ayuda es que «el apoyo no se quede sólo en la respuesta inmediata, sino que se convierta en una acción sostenida en el tiempo».

El programa Hogares Dignos, que cumple su cuarta edición, ha financiado en esta convocatoria proyectos de rehabilitación de calles, viviendas y centros sociales en municipios damnificados. Las ayudas combinan aportaciones económicas con donaciones de materiales y asesoramiento técnico por parte de empleados de la firma. Desde su creación hace tres años, la iniciativa ha movilizado más de 1,6 millones de euros, apoyando 77 proyectos en toda España y beneficiando a más de 41.000 personas.

