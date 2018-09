Las empresas de renovables estallan contra el Consell por ahuyentar a los inversores Molinos del parque eólico de Buñol (Valencia). / jesús signes La patronal de la energía solicita una «reunión urgente» a Puig para que les explique por qué dejó fuera al sector de las prioridades económicas anunciadas en Les Corts ELÍSABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 13 septiembre 2018, 01:18

Las empresas de energías renovables estallaron ayer contra el Consell después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ignorara por completo al sector en el paquete de medidas económicas anunciadas en Les Corts, pese a sus promesas anteriores de desbloquear el plan eólico y rebajar los plazos de tramitación en fotovoltaica. Una situación de parálisis que mantiene alejados a los inversores y que no tiene visos de mejorar después de la omisión del jefe del Gobierno valenciano en el último debate de política general antes de las elecciones autonómicas, según alerta la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen).

«Me pareció muy pobre y nula la presentación del paquete de medidas, donde no se hacía ni una mención a las renovables cuando supuestamente es uno de los ejes del Pacto del Botánico», señala a LAS PROVINCIAS el presidente de la patronal, Marcos Lacruz, que expresó su malestar en Twitter a través de un mensaje donde señalaba que Ximo Puig no hizo ni «una sola referencia a renovables». En este sentido, Lacruz indica que las empresas están preocupadas no sólo por la espantada de los inversores ante las trabas burocráticas existentes, sino porque este punto no se encuentra entre los planes prioritarios del Consell, aun a pesar de las reuniones mantenidas y de los compromisos adquiridos por la administración para solucionar dichos problemas.

Ante esta situación, Avaesen solicitó ayer una reunión urgente con Puig para pedirle explicaciones sobre los motivos por los que no incluyó las reclamaciones del sector en el paquete de 35 medidas para la recuperación económica de la Comunitat. Asimismo, Lacruz avanza que en ese encuentro le recordarán «lo que significa el sector en ahorro, inversiones y empleo». En este sentido, el dirigente patronal sostiene que si se solucionaran todos los escollos burocráticos en materia renovable, la Comunitat podría recibir inversiones por valor de 6.000 millones de euros, además de generar 1.500 empleos cualificados.

Avaesen calcula que las trabas burocráticas frenan 6.000 millones de euros para eólica y fotovoltaica

Ese cálculo incluye tanto proyectos fotovoltaicos como el resultado de liberalizar todo el plan eólico, aprobado en 2001 y que debería estar a pleno rendimiento desde 2007 pero apenas tiene instalada la mitad de la potencia, con seis de las quince áreas en las que se dividió la Comunitat sin desarrollar. «Pese a que el Consell dijo que la zona cuatro se estaba liberalizando, no tenemos constancia de ello», asegura.

El esperado desbloqueo eólico se estanca a finales de la legislatura, en un momento en el que el interés empresarial por volver a promover parques en la Comunitat se ha reactivado por los menores costes de construcción y la incipiente apertura de las zonas sin molinos, con la liberación de la cuatro (Morella, Catí y Ares), en la provincia de Castellón, para abrirla a nuevas inversiones.

En la práctica, no obstante, las empresas ya manifestaban su incertidumbre acerca de si las promesas de los socios del Botánico se traducirán en cambios notables o el panorama en este ámbito continuará siendo el mismo que criticaron a su llegada al gobierno. Ahora, con la exclusión del sector en la intervención de Puig, el escenario se torna más alarmante para las compañías.

Por otra parte, Lacruz añade también como factor clave en el freno de las inversiones privadas la lentitud de la administración autonómica para autorizar la instalación de plantas fotovoltaicas, que sextuplica los plazos de regiones limítrofes como Murcia. «Estamos esperando a que se reforme la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup)», explica el empresario valenciano en referencia a la nueva norma que recoge medidas para agilizar estos procesos.

En ese sentido, cabe recordar que esas trabas mantienen paralizadas inversiones que suman mil millones de euros sólo en fotovoltaica, como publicó este periódico. «Ahora mismo hay interés por más de 1.000 megavatios de potencia en la Comunitat», según Lacruz, que sostiene que esa situación sigue igual.

Desvío de fondos

«Nos preocupa ver cómo la mayor parte de desarrollo energético renovable que podría tener lugar en la región se está desplazando hacia autonomías limítrofes por tener un grado similar de radiación pero mejores condiciones de tramitación», asegura Lacruz, que estima que estos 1.000 megavatios se traducen, aproximadamente, en la creación de cincuenta parques.