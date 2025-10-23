Las empresarias valencianas abogan por encontrar referentes que «guíen hacia la igualdad» en los premios EVAP

La Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) se ha reunido este jueves en el Roig Arena para reconocer el trabajo y la ... trayectoria de cinco empresarias, que, en palabras de Marta Iranzo, presidenta de la asociación, deben servir de ejemplo para el sector empresarial femenino de la Comunitat en la búsqueda de referentes que «nos inspiren, nos iluminen y nos lleven a la acción para seguir trabajando por la igualdad».

En concreto, las galardonadas han sido Bisila Bokoko, Lucía Mayordomo, Laura Urquizu, Yaiza Canosa y Concha Baeza. Cinco profesionales que han sido galardonadas por su trayectoria y su talento, y que han coincidido a la hora de poner en valor el papel de la colaboración entre empresas y entidades «para hacer una sociedad más justa».

En una gala en la que el protagonismo recayó en las más de 500 asociadas a EVAP, la representación política corrió a cargo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que fue la encargada de clausurar el evento, así como de la Vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

La presidenta de EVAP destacó la importancia de encontrar líderes dentro del mudno empresarial valenciano que puedan servir de guías en el camino hacia la igualdad. «Las cinco galardonadas de los Premios EVAP forman una constelación que nos guía hacia la igualdad. Necesitamos muchas constelaciones. Estas mujeres brillan en sus campos y nos muestran el camino con su talento», ha indicado Marta Iranzo.

El impulso internacional de la figura de las empresarias, la labor realizada en la dana o la apuesta decidida por emprender dentro del sector empresarial valenciano han sido algunas de las cuestiones que se han puesto en valor durante la entrega de los galardones, decididos por un jurado compuesto por diversas figuras del empresariado y la sociedad valenciana.

El Premio EVAP a la Diversidad, entregado por Encarna Alcaide, agente de Diversidad e Inclusión de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, y Ángela Pérez, vocal de la Junta Directiva de EVAP, ha sido para Bisila Bokoko, empresaria y filántropa hispano-estadounidense. Bokoko es la fundadora y CEO de la agencia de desarrollo empresarial BBES en Nueva York, y ha liderado diferentes proyectos de alfabetización en África.

Otra de las premiadas ha sido Lucía Mayordomo, magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrent, con el Premio EVAP a la Integridad. El galardón ha sido entregado por Gloria Ferrandis, titular del despacho Ferrandis Abogadas, y Mar Mestre, vocal de la Junta Directiva de EVAP. Mayordomo tuvo una respuesta excepcional durante la dana, organizando una sede judicial improvisada para poder realizar levantamientos de cadáveres en plena emergencia.

Por otro lado, la asociación ha otorgado el Premio EVAP a la Profesionalidad a Laura Urquizu, CEO, presidenta y socia de Red Points. Este premio lo han entregado Miguel de Vicente, director general del Grupo Hello Valencia, e Inma Merino, vicepresidenta 3ª de EVAP. Urquizu ha liderado la expansión internacional de su empresa tecnológica y se ha posicionado entre las 50 mujeres más influyentes del sector.

Asimismo, el Premio EVAP Joven Talento ha sido para Yaiza Canosa, presidenta y propietaria de su family office Boudica Canosa. Los encargados de entregar el premio a Canosa han sido Mayte Ramos, CEO de Grupo Sorolla Educación, y Nuria Lloret, vicepresidenta 2ª de EVAP.

EVAP también ha hecho entrega del Premio Asociada EVAP 2025 a Concha Baeza, consultora para el desarrollo de marcas, que ha dedicado nueve años a visibilizar a las mujeres dentro de la asociación. El galardón ha sido entregado por Marta Iranzo, presidenta de EVAP; Mª Eugenia Gómez de la Flor, CEO de Gómez de la Flor Abogados; y Amparo Martínez, Premio Asociada EVAP 2024.