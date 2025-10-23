Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El precio de la luz se dispara este viernes: las horas prohibitivas con la nueva tarifa

Las empresarias valencianas abogan por encontrar referentes que «guíen hacia la igualdad» en los premios EVAP

El Roig Arena alberga la 28ª edición de unos galardones que reconocen el talento y la trayectoria profesional de Bisila Bokoko, Lucía Mayordomo, Laura Urquizu, Yaiza Canosa y Concha Baeza

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:00

Comenta

La Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) se ha reunido este jueves en el Roig Arena para reconocer el trabajo y la ... trayectoria de cinco empresarias, que, en palabras de Marta Iranzo, presidenta de la asociación, deben servir de ejemplo para el sector empresarial femenino de la Comunitat en la búsqueda de referentes que «nos inspiren, nos iluminen y nos lleven a la acción para seguir trabajando por la igualdad».

