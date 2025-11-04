El empleo esquiva la estacionalidad del verano y sube en más de 36.000 trabajadores en la Comunitat por la contratación de docentes

El empleo ha salido airoso del fin de la temporada estival y ha marcado un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social en la ... Comunitat Valenciana. La marca se sitúa en 2.241.991 trabajadores en octubre de 2025, lo que supone un aumento de 36.000 empleados respecto a septiembre y de más de 74.000 respecto a octubre de 2024, según los datos publicados este martes por el Ministerio de la Seguridad Social. Así, se esquiva la temporada estival, caracterizada por el aumento de empleos de corta duración.

La destrucción de trabajo en sectores como la hostelería, la sanidad o las actividades administrativas y servicios auxiliares en empresas se ha visto compensada por la contratación de docentes en el inicio de curso educativo. Esta última es la actividad que más impulsa el trabajo a escala estatal con diferencia, seguida de las artísticas y de entretenimiento.

También la Comunitat registra más autónomos que nunca. La cifra absoluta es de 378.735, lo que implica una subida de casi 2.000 personas respeto al mes anterior y de 12.000 si se compara con octubre de 2024.

A pesar de que el aumento de afiliados se produce en ambos géneros, son los hombres los que alcanzan una mayor cifra total, con 1.191.485, mientras que las mujeres se quedan en 1.050.504, según los datos del Ministerio de la Seguridad Social.

Ligero repunte del paro

La nota negativa en cuanto a empleabilidad se refleja en los datos del paro ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La Comunitat registra una ligera subida del 0,25% respecto a septiembre y aumenta en 742 las personas que están buscando trabajo, pero que no lo encuentran. Así, la cifra total de parados es de 294.757.

A pesar del repunte, la tendencia anual es positiva y, si se compara con el mes de octubre de 2024 y de 2023, el dato también es más bajo. El año pasado, por ejemplo, había alrededor de 315.000 parados, según el SEPE.

Por edades, los menores de 25 años suman 19.000 personas en el paro; los jóvenes de entre 25 y 29 años, unos 20.000; los de 30 a 44 años, cerca de 78.000; y los mayores de 45, alrededor de 176.000.

Reacciones de sindicatos y patronal

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha valorado positivamente los datos de empleo y paro publicados este martes por ser «más favorables que en el conjunto del país». «Destaca la favorable evolución en la provincia de Valencia, donde el paro baja —y lo hace en todos los sectores productivos—, y la contratación y la afiliación suben con fuerza», ha expresado.

A la vista de estos datos y del nuevo contexto político autonómico, con la dimisión del 'president', Carlos Mazón, la CEV advierte de la necesidad de que las fuerzas políticas de la Comunitat concentren sus esfuerzos en «alcanzar cuanto antes una estabilidad parlamentaria» que permita aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio e implementar las actuaciones e inversiones necesarias para mantener el dinamismo de la economía real y favorecer la creación de empleo estable.

Por su parte, Comisiones Obreras (CC.OO.) pone el foco en que sigue aumentando «el peso de las mujeres en el desempleo, llegando hasta el 61%, el peor dato en un mes de octubre desde 2007». Además, el sindicato valora que, un año después de la dana, el escudo social de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «sirvieron para mantener el empleo».

También desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) reflejan la subida de los autónomos afiliados, pero exigen que se definan y se acuerden «urgentemente» las cotizaciones del próximo año 2026.