¿Cuándo empiezan los descuentos del Black Friday en las tiendas? Se trata uno de los eventos comerciales más esperados del año

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:48

El 'Black Friday' es uno de los eventos comerciales más esperados del año. Son muchos los consumidores que eligen esta fecha para comprar los regalos navideños, renovar el armario o aprovechar descuentos especiales en artículos tecnológicos.

Este año, el Black Friday se celebrará en España el viernes 28 de noviembre aunque varias tiendas se adelantarán a esta fecha como estrategia para empezar a vender antes de sus competidores.

En nuestro país el 'Black Friday' se ha asentado ya más que sólidamente (al igual que Halloween o Papá Noel) presentándose como una oportunidad de adelantar algunas de las compras de fin de año y ahorrar en el proceso gracias a los descuentos.

El viernes negro o 'Black Friday' es una tradición que viene desde Estados Unidos, concretamente de Filadelfia, donde se celebra siempre al día siguiente del Día de Acción de Gracias.

En torno al 1961 empezaron a usar el nombre de Black Friday para hacer referencia a la gran cantidad de gente y coches que circulaban por las calles ese día. El uso de la expresión fue extendiéndose con los años, con todo ese movimiento de gente comportando también un importante impacto en los comercios locales.

En España el Black Friday no llegó hasta el año 2012 de la mano de Media Markt, pero actualmente es ya una de las fechas de mayores ventas. Es más, actualmente el mes de noviembre es el segundo que más compras de ecommerce recibe en todo el año, amasando más de un 10% de la facturación anual y solo superado por diciembre.