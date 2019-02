Elizabeth Torrecillas, nuevo impulso femenino lp La letrada sustituye a Jorge Martí, futuro presidente de la Unión Internacional de Abogados, que sigue en el área Mercantil Á. MOHORTE Domingo, 24 febrero 2019, 00:08

El despacho Uría Menéndez en Valencia tiene desde el inicio de año nueva socia directora: Elizabeth Torrecillas. Sustituye en el cargo a Jorge Martí, quien ha desempeñado esa función desde la apertura de la oficina y acaba de ser elegido futuro presidente de la Unión Internacional de Abogados (UIA).

Elizabeth se incorporó al despacho en 1995 y fue nombrada socia en el año 2004 y hasta su nombramiento como directora de la oficina, dirigía el área de mercantil de la oficina de Valencia. Asume la dirección de la oficina valenciana tras más de dos décadas en Uría Menéndez y se convierte en la primera mujer al frente de uno de los grandes bufetes nacionales en la capital del Turia. La letrada no oculta que esto es una gran responsabilidad.

Su práctica profesional se ha centrado durante todos estos años en el Derecho Mercantil, especialmente en operaciones de compraventa de empresas y de financiación. Hace años que ejerce de mano derecha de su antecesor y entiende su relevo como un hecho natural, en la línea del experimentado en la dirección de la firma.

Licenciada en Derecho por la Universitat de València en 1990 y Máster en Derecho Tributario por la Escuela de la Empresa (1992), Elizabeth ha asesorado en operaciones de muy diversa naturaleza, entre las que cabe destacar operaciones de financiación, de emisión de deuda y titulizaciones, compraventas de empresas y joint ventures, fusiones y reestructuraciones, operaciones inmobiliarias y conflictos societarios. En ámbito internacional, pasó por la oficina en Nueva York en 1997, entonces como abogada de Fiscal y, ya en el ámbito académico, es profesora de Derecho Mercantil del grado de Derecho e imparte clase en cursos de postgrado de distintas instituciones en materias de su especialidad.

Ha sido destacada como abogada del año en Valencia en 2018 en Derecho Bancario y Financiero y en 2015 en Derecho Societario y M&A por la publicación Best Lawyers in Spain.

«El despacho tomó conciencia hace tiempo de la importancia de retener talento y considero también como un reto personal que las abogadas que quieran abrirse camino en esta difícil profesión no tiren la toalla. Compatibilizar la vida personal y laboral tiene que ser posible», señala Torrecillas. En su caso, reconoce que «siempre» ha contado con el apoyo del despacho y que no ha sentido que «tuviera que elegir», lo que ha permitido que la evolución de su carrera profesional haya ido de la mano de su vida familiar. «Creo honestamente que haber llegado hasta aquí no se debe al hecho de ser mujer, pero tampoco a pesar de ser mujer», afirma. De hecho, Torrecillas no piensa que hoy por hoy la necesidad de buscar un mejor equilibrio entre la vida personal y la profesional sea una cuestión que preocupe sólo a las mujeres, sino que «forma parte de un relevo generacional y que afecta tanto a hombres como mujeres». «En una casa como la nuestra, la apuesta por el talento, sea del género que sea, requiere visión de futuro, pero también empeño y generosidad», concluye.

Sobre el contexto valenciano, señala cómo parte de la actividad financiera se redujo con la crisis, pero que en la actualidad está creciendo la actividad mercantil con muchas operaciones de compraventa de empresas, especialmente en el sector azulejero o en la restauración.

En todo caso, advierte que es muy difícil hacer pronósticos, ya que «nuestra vida es impredecible» y hay que estar preparada para reorientarse; aunque entiende que nos encontramos en un periodo de recuperación económica muy prometedor.

Sobre su predecesor, Jorge Martí, destaca la labor realizada y le desea lo mejor por la que tiene que acometer, ya que la Asamblea General de la Unión Internacional de Abogados aprobó su nombramiento como vicepresidente de la organización. Según los Estatutos de la UIA, el vicepresidente, tras un año en el cargo, pasará a ser automáticamente presidente electo.

Miembro de la UIA desde hace más de veinte años, en este tiempo Jorge Martí ha presidido la Comisión de Corporate Law, así como el Comité Nacional Español de la organización hasta 2015, año en que se celebró el Congreso Anual de la UIA en Valencia. Martí continuará desempeñando su labor profesional como hasta ahora y dirigirá el área de Mercantil en Valencia.