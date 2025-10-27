Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía blinda la Facultad de Filología ante el riesgo de incidentes por la presencia de Vito Quiles
Torres de control de tensión ANTONIO LÓPEZ

Las eléctricas miran a Italia para acometer una reforma estructural del control de tensión y evitar otro apagón

Aelec pide a Red Eléctrica acceso a datos clave del sistema para que puedan contribuir mejor al control de la tensión

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:48

Comenta

El control de tensión del sistema eléctrico se ha convertido en el campo de batalla entre las grandes energéticas y el operador seis meses del apagón ... . Para las eléctricas, el sistema está «obsoleto» y los problemas de tensión han pasado de ser un problema puntual a convertirse en un fenómeno estructural en los últimos meses. Desde su punto de vista el diagnóstico es claro: la masiva incorporación de energías renovables sin que haya ido acompañada de inversiones suficientes y cambios regulatorios adecuados para su integración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  3. 3

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 El Valencia ya está en descenso
  7. 7

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  8. 8 Abucheo en el Palau de la Música por otra avería en la sala Iturbi
  9. 9

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  10. 10

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las eléctricas miran a Italia para acometer una reforma estructural del control de tensión y evitar otro apagón

Las eléctricas miran a Italia para acometer una reforma estructural del control de tensión y evitar otro apagón