EGEC 2025, un encuentro para el impulso de la transición energética, la innovación y el talento sostenible

Una gran cita para impulsar la transición energética, apostar por la innovación y potenciar el talento sostenible. Así se presenta Energy Global Expo & Congress (EGEC 2025), que se celebra del 11 al 13 de noviembre en Feria Valencia, con más de 100 ponentes, dos grandes escenarios temáticos, un amplio programa de actividades paralelas y 'networking', además de la celebración de la segunda edición de la Noche de la Energía.

EGEC 2025, organizado por Feria Valencia, el Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana y la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avesen), refuerza su carácter plural y dinámico, con dos escenarios en los que se abordarán temas de actualidad como la transición justa, el almacenamiento energético, la hibridación tecnológica, la digitalización, las comunidades energéticas, la agrovoltaica, los Certificados de Ahorro Energético (CAE), la financiación de proyectos o la fiscalidad inteligente. Todo ello, consolidando la cita como un gran punto de encuentro para empresas, instituciones y profesionales comprometidos con la descarbonización, la competitividad y la innovación tecnológica, que compartirán un entorno enfocado en fomentar alianzas, inspirar nuevas oportunidades y fortalecer la red energética de la Comunitat.

«El ecosistema energético necesita puntos de encuentro como EGEC para acelerar proyectos, fomentar la colaboración público-privada y conectar talento. La energía ya no es solo un recurso: es la base del desarrollo humano y económico», subraya Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana. El evento, en palabras de Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, «EGEC llega en un momento decisivo para el sector». «Es un espacio donde se impulsa la cooperación y se inspira la acción. Durante tres días, Valencia volverá a ser el lugar donde se diseña el futuro energético del país», incide Lacruz.

Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana.

Más de 100 expertos

EGEC 2025 se celebrará en el nivel tres del pabellón uno de Feria Valencia y contará con la participación de más de un centenar de expertos nacionales e internacionales. El programa de ponencias busca, tal y como destacan desde la organización, combina estrategia, innovación aplicada y talento joven, fomentando así la reflexión y la colaboración alrededor de un modelo energético que sea más eficiente y sostenible. El objetivo, remarcan, es generar un espacio de reflexión, inspiración y colaboración donde confluyan el conocimiento, la innovación y el talento joven que impulsa el cambio hacia un modelo energético más eficiente y sostenible.

Destacan intervenciones como la del coronel Ignacio Fuente Cobo, analista sénior del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), que analizará los desafíos internacionales y las implicaciones para Europa en el nuevo contexto energético global, o la de Claire Simeone, fundadora de Sea Change Health, veterinaria especializada en mamíferos marinos y conferenciante TED, que ofrecerá su visión sobre la Blue Economy y el papel de los océanos en la transición energética.

Dentro de EGEC 2025 se desarrollará el Foro de Innovación, Competitividad y Descarbonización Industrial, que abordará cómo la innovación, la digitalización y la colaboración entre empresas, administraciones y centros tecnológicos están impulsando una nueva economía productiva baja en carbono. Por su parte, el Foro Agrovoltaico pondrá el acento en la integración entre energía fotovoltaica y producción agrícola, un modelo que está transformando la relación entre la energía, el territorio y la sostenibilidad rural.

Ricardo Romaguera, Marcos J. Lacruz, Felipe Carrasco y Manuel Arguelles.

El evento contará con varios espacios de innovación abierta, una plataforma B2B de encuentros profesionales, la convocatoria de 'startups' energéticas y la presentación de trabajos de fin de grado y de fin de máster premiados, que acercarán el talento joven al ecosistema industrial valenciano. «EGEC 2025 no es solo un congreso, es una experiencia colectiva que conecta a personas, conocimiento y proyectos reales para construir un futuro energético sostenible. Queremos que València se viva esos días como el lugar donde la energía del talento se transforma en acción», explica Enrique Bayonne Sopo, director del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana.

Enrique Bayonne, director del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana.

Noche de la Energía

Uno de los puntos más esperados del programa es la segunda edición de la Noche de la Energía, que se celebra el día 11, desde las 18 horas. El evento social de referencia del ecosistema energético español reconocerá a los profesionales, empresas y entidades que están impulsando la transición energética en España y la Comunitat con la entrega de los Premios EGEC 2025. Entre los premiados se encuentran Ander Muelas, de Endurance Motive, Premio Empresario del Año; Octopus Energy será reconocida por su impacto social, por su implicación ejemplar y solidaridad en la dana; Genia Global Energy, Premio a la Innovación; Aemener, recibirá el Premio Transición Equitativa; Greene Enterprise, Premio a la Sostenibilidad; e ITE, Premio a la Mejor Entidad de Soporte Tecnológico e Innovación.

Avanzar en la descarbonización

EGEC 2025 se presenta como un espacio donde empresa, conocimiento e innovación convergen para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, competitivo y descarbonizado. «La descarbonización ya está siendo fuente de generación de empleo y lo será mucho más, porque está creando nuevos modelos económicos y perfiles profesionales. Es una oportunidad para generar liderazgo económico y bienestar para la Comunitat Valenciana», enfatiza Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria de la Generalitat. «Desde el Ivace hemos destinado 345 millones de euros en ayudas a la descarbonización y tramitado 33.000 expedientes. Pero más allá del dinero, nuestro papel es facilitar la transformación de las pymes con simplificación administrativa y apoyo técnico. La administración no solo impulsa, sino que acompaña», destaca Carrasco.

Además de mostrar tecnología, EGEC 2025 quiere inspirar y conectar personas, porque la transición energética no se entiende sin la implicación del talento y la visión humana que hay detrás de cada proyecto.