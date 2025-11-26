Un edificio de oficinas premium de seis plantas abre para 140 trabajadores en el casco histórico de Valencia

El casco histórico de Valencia suma desde hoy un nuevo activo empresarial. Nomadom Cospaces, alianza entre Nealis y Talvion (otrora Grupo Gimeno y White ... Investing) ha puesto en marcha su nuevo edificio de oficinas en el número 36 de la calle Músico Peydró, a apenas unos metros de la Plaza del Ayuntamiento. El proyecto, que estaba previsto para septiembre, se activa finalmente con un dato que confirma el apetito por este tipo de entornos: más de la mitad de sus espacios ya están ocupados desde el primer día.

El inmueble, que está gestionado íntegramente por Nomadom, se distribuye en seis plantas de oficinas privadas capaces de adaptarse tanto a equipos reducidos como a compañías que requieren una planta completa de uso exclusivo. Esta flexibilidad es uno de los pilares del modelo que la compañía impulsa en Valencia y que, en los últimos años, ha ganado terreno entre startups, pymes y corporaciones nacionales e internacionales.

Además de las oficinas, el nuevo Nomadom Músico Peydró incorpora una serie de servicios concebidos para reforzar la comodidad y la interacción entre profesionales. El edificio cuenta con zonas comunes amplias y luminosas, un gimnasio privado para uso de los inquilinos y una azotea diseñada como espacio de encuentro, descanso o celebración de eventos y actividades de networking.

La compañía impulsa, desde su apertura, un programa de actividades que busca fortalecer la comunidad profesional del centro. Entre las iniciativas previstas destacan acciones formativas, propuestas de bienestar y colaboraciones con marcas como Les Mills, habituales en la estrategia de Nomadom para fomentar un ambiente conectado y dinámico.

Alejandro Benet, director de Nomadom Cospaces, destaca que la apertura supone «un paso más en la consolidación de nuestro modelo en Valencia». Subraya además que arrancar con más de la mitad de los puestos ya asignados «demuestra el interés creciente por espacios de trabajo flexibles, bien situados y con servicios de alto nivel», una tendencia alineada con la transformación del tejido empresarial valenciano hacia formatos más ágiles y colaborativos.

El segundo proyecto de la compañía en la ciudad

Con esta apertura, Nomadom refuerza su presencia en Valencia y amplía la red de espacios que ya opera en la ciudad. Su primer activo, ubicado en Paseo Ruzafa, alcanza más de 340 puestos de trabajo impulsado por una demanda creciente de entornos que combinan flexibilidad, diseño y servicios complementarios.

El nuevo edificio de Músico Peydró, con capacidad para unos 140 trabajadores, se suma así a una propuesta global orientada a empresas que buscan ubicaciones céntricas y espacios que integran tanto áreas privadas como zonas abiertas y servicios añadidos. Su azotea exclusiva, el gimnasio completamente equipado y el comedor corporativo refuerzan ese enfoque, priorizando no solo la productividad, sino también el bienestar y la calidad de vida de los equipos.