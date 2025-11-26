Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La empresa del parking certifica que Vilaplana llegó a las 14:38 horas y se fue a las 19:51 tras la comida con Mazón
Imagen del nuevo Nomadom Cospaces recién inaugurado en Valencia LP

Un edificio de oficinas premium de seis plantas abre para 140 trabajadores en el casco histórico de Valencia

Nomadom Cospaces inaugura su nuevo espacio flexible en el número 36 de la calle Músico Peydró, a escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento, con más de la mitad de espacios ocupados

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

El casco histórico de Valencia suma desde hoy un nuevo activo empresarial. Nomadom Cospaces, alianza entre Nealis y Talvion (otrora Grupo Gimeno y White ... Investing) ha puesto en marcha su nuevo edificio de oficinas en el número 36 de la calle Músico Peydró, a apenas unos metros de la Plaza del Ayuntamiento. El proyecto, que estaba previsto para septiembre, se activa finalmente con un dato que confirma el apetito por este tipo de entornos: más de la mitad de sus espacios ya están ocupados desde el primer día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  4. 4

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  5. 5 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  6. 6 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  9. 9 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  10. 10 Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un edificio de oficinas premium de seis plantas abre para 140 trabajadores en el casco histórico de Valencia

Un edificio de oficinas premium de seis plantas abre para 140 trabajadores en el casco histórico de Valencia