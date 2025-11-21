Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Colegiados reconocidos durante el Día del Economista. LP

Los economistas valencianos lamentan la gestión de la administración «antes, el día D y los días posteriores» de la dana

El decano del colegio de Valencia exige que se ejecuten las obras para proteger a la ciudadanía de otro desastre similar

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:04

La celebración del primer Día del Economista tras la dana por parte del Colegio de Economistas de Valencia (COEV) sirvió para reivindicar las obras en ... infraestructuras necesarias para evitar una nueva tragedia similar a la dana del pasado año. El decano de la entidad, Juanjo Enríquez, criticó la gestión de las administraciones públicas y reclamó protección para la ciudadanía que vive en zonas inundables como prioridad.

