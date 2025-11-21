Los economistas valencianos lamentan la gestión de la administración «antes, el día D y los días posteriores» de la dana

La celebración del primer Día del Economista tras la dana por parte del Colegio de Economistas de Valencia (COEV) sirvió para reivindicar las obras en ... infraestructuras necesarias para evitar una nueva tragedia similar a la dana del pasado año. El decano de la entidad, Juanjo Enríquez, criticó la gestión de las administraciones públicas y reclamó protección para la ciudadanía que vive en zonas inundables como prioridad.

Enríquez aseguró que la administración falló «antes, el día D y los días posteriores» a la tragedia, por lo que reclamó que no se vuelvan a repetir los fallos del año previo y se ejecuten las obras necesarias para evitar una tragedia de tal magnitud, con la mirada puesta sobre todo en la ciudadanía y sus bienes.

El decano recordó que todavía existen obras pendientes como la del barranco de La Saleta que evite su desbordamiento y afecte a casos urbanos como el de Aldaia. Enríquez remarcó que las administraciones públicas deben «priorizar» en sus decisiones y «lo más importante para una persona es su integridad personal y la protección de sus bienes».

Las reclamaciones de Enríquez tuvieron como principal receptora a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que exigió la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación para reducir las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado, un indicador en el que la Comunitat Valenciana es la última de todas las autonomías.

Más allá de la dana, el representante de los economistas valencianos advirtió de la insostenibilidad del crecimiento del PIB en España por estar basado «en buena medida» en el gasto público y en los impuestos. Por el contrario, afirmó que un «crecimiento sano y sostenible debe basarse en una mejora del poder adquisitivo de los consumidores y los hogares».

En relación con la situación del PIB, ha explicado que ha crecido en los últimos cinco años más de 380.000 millones, según los datos del Banco de España. En buena medida, este incremento se alimenta del aumento del 38,11% de la deuda pública. Mientras que demuestra «flaqueza» por el decrecimiento en la inversión de bienes de equipo (-2,84%).

Además, el consumo de los hogares se ha incrementado en poca cuantía (4,49%) y se debe al aumento de la población (4,22%). Del mismo modo, ha expuesto que los ingresos tributarios han pasado de 212.808 millones a 294.794 millones en el periodo 2019-2024. Esto ha supuesto un 39% más de recaudación de los principales tributos.

Por tanto, «el aumento del consumo público descansa en un crecimiento de la deuda del 38% y de la tributación de la tributación del 39%», remarcó el decano de los economistas valencianos.

A su juicio, «un crecimiento sano y sostenible del PIB debe basarse en una mejora del poder adquisitivo de los consumidores y los hogares. Para ello, es necesario un aumento de la productividad de nuestra economía y el poder adquisitivo de los hogares». Porque, de «continuar por la única senda de gasto público, no podrá sostenerse el crecimiento del PIB a lo largo del tiempo».

La celebración que tuvo lugar este jueves por la noche también contó con la presencia del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, quien realizó una intervención en la que analizó la estructura del sistema de financiación, los problemas del modelo, y una crítica a la propuesta de financiación singular para Cataluña, sobre la que advirtió que «si echa a andar tendremos un gravísimo problema».

Para De la Fuente, uno de los principales problemas del sistema actual es su «complejidad» porque «facilita la demagogia victimista». «Curiosamente, en todas las CCAA hay convencimiento de que están maltratadas», señaló.

El acto concluyó con el reconocimiento a los colegiados que cumplen 50 y 25 años en la institución, así como a los 226 nuevos colegiados que se incorporan, y a los que el decano quiso trasladar su enhorabuena por incorporarse a una profesión que está «en continuo cambio y evolución».