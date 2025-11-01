El duelo comienza con una buena despedida

Suplementos Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:42 Compartir

Cuando fallece un ser querido, el paso por el tanatorio es un momento clave para homenajearle, facilitando a sus allegados el tránsito hacia el proceso de duelo que conlleva toda pérdida. Por ello, en Mémora, conscientes de que los servicios funerarios abarcan mucho más que el sepelio, la prioridad es acompañar a las personas en uno de los momentos más delicados de la vida. «Escuchamos, apoyamos, orientamos y cuidamos a las familias en cada detalle, con la profesionalidad, la empatía y el respeto que requiere la situación», explica el Director Territorial de Mémora en Valencia, Rubén Andrés.

En la provincia de Valencia, el grupo funerario, el primero en España y Portugal, ofrece este acompañamiento a través de sus tanatorios en diez poblaciones: Valencia, Torrent, Puçol, Manises, Bétera, Paiporta, Albal, Cullera, Xeraco y Sueca. Todos ellos comparten un mismo propósito: ofrecer espacios de calma y recogimiento donde las familias puedan despedirse de sus seres queridos con serenidad y en un entorno acogedor. También puede prestar servicios en otros tanatorios e incluso sin velación, adaptándose a las necesidades de todas las familias.

Los tanatorios Mémora son lugares modernos, luminosos y flexibles, diseñados para adaptarse a las distintas necesidades espirituales y emocionales de cada familia.

Sin embargo, «lo más importante de un tanatorio no es su arquitectura ni sus servicios, sino las personas», recuerda Andrés. «En Mémora contamos con un equipo de profesionales especializados que acompañan a las familias con cercanía, sensibilidad y calidez humana. Nuestro reto es acompañar a las familias en su dolor, con pequeños gestos que alivian y reconfortan. Porque acompañar no significa solo estar al lado, sino saber escuchar y ofrecer serenidad», añade.

Además del acompañamiento durante la despedida, Mémora pone a disposición de las familias recursos como grupos de duelo, charlas sobre el final de la vida y materiales de apoyo para comprender y transitar la pérdida. El grupo funerario también trabaja para que las instalaciones sean accesibles, cómodas y respetuosas con el medio ambiente, incorporando opciones sostenibles como féretros ecológicos, urnas biodegradables o vehículos eléctricos.

Así, el propósito de Mémora es claro: estar cerca de las personas, cuidar cada detalle y ofrecer un servicio de la máxima calidad. Cada año el Grupo realiza más de 62.000 servicios funerarios en toda España, con un índice de satisfacción (NPS) del 80,92%. Detrás de esa cifra, por encima de la media del sector (77,84% en 2024), hay un compromiso compartido: acompañar con respeto, profesionalidad y humanidad a quienes más lo necesitan.