El discreto gigante digital valenciano La firma gestiona el almacenamiento en la nube de 8.000 compañías además del Ministerio de Economía o la Generalitat | La empresa de contabilidad por internet Edicom factura más de 100 millones y obtiene unos beneficios de 60 millones Á. M. Domingo, 20 octubre 2019, 00:01

valencia. Cuando los fundadores de la empresa de gestión de información digital valenciana Edicom, Vicente y José Vila decidieron dejar sus empleos como trabajadores de una empresa privada y en la Generalitat, respectivamente, su compañía ya facturaba un millón de euros y daba empleo a 14 personas. A punto de cumplir un cuarto de siglo desde su nacimiento, Edicom facturó en 2018 más de 107 millones de euros y su rentabilidad fue de tal calibre que registró unos beneficios de 60 millones. Además, de tener poco más de una docena de miembros en el equipo, hoy da empleo a 384 trabajadores, de los que un 85% son técnicos titulados.

Formalmente, la compañía se define como una firma especializada en soluciones y servicios de factura electrónica y transmisión de datos electrónicos entre empresas, pero demuestra que las compañías tecnológicas más punteras no hay que buscarla sólo en Silicon Valley. Este camino ha sido posible por muchos motivos, pero en el entorno de la compañía se destaca la complementariedad de los dos hermanos, uno más dedicado a la faceta empresarial y el otro a la tecnológica, al ser ingeniero informático; y a dar el paso inicial en un momento en el que muchas empresas se dieron cuenta de que necesitaban ese tipo de servicio y no sabían cómo hacerlo. Desde su sede en Paterna cuenta con más de 8.000 clientes para administrar y gestionar su plataforma de comunicaciones B2B ('business to business', entre empresas), y conseguir un intercambio sólido de todo tipo de transacciones electrónicas con sus clientes, proveedores, operadores logísticos, etc. En total, se le estima la gestión de 400.000 documentos por medio de medio millar de servidores.

Por encima de las referencias habituales de las cuentas de resultados, sin que se conozca el sector en el que trabaja Edicom, la lista de clientes permite hacerse una idea del nivel de la compañía. Sólo en la distribución trabaja para El Corte Inglés, Carrefour, Harrods, Leroy Merlin, Toys 'R' Us, Dia, Alcampo, Intersport, Sephora, Consum, Eroski, Makro, Cortefiel, Mercadona, Fnac, Media Markt o Conforama.

La compañía prevé asentarse en México y seguir creciendo en EE UU, Brasil y Colombia

En gran consumo tampoco se quedan cortos con Unilever, Bonduelle, Energizer, Red Bull, Heinz, Schweppes, Bic, Bandai, L'Oreal, Kellog's, Kimberly Cark, Procter & Gamble, Tommy Hilfiger, Guess, Valentino, Nintendo, MaxMara, Ferrero, Giochi Preziosi, BioCentury, Adolfo Dominguez, Vodafone, Loewe, Samsonite, Microsoft, Danone o Sony. A esto hay que sumarle gigantes industriales como Daimler Chrysler, Nissan, Arcelor Mittal, Pirelli, Gestamp, Good Year, Michelin o farmacéuticas como Roche, Pfizer, Novartis y Bayer.

Y, en el caso inverosímil de que alguien no tuviera relación como cliente con ninguna de estas marcas, la compañía valenciana presta servicio al Ministerio de Economía y Hacienda, la Generalitat y a diversos entes autonómicos de casi todos los niveles.

Como explican en su cuenta de resultados, la previsión es invertir 20 millones de euros en la compañía y reforzar el crecimiento que se ha consolidado en los últimos años gracias a la fuerte apuesta por mercados emergentes como el brasileño y ya muy maduros como el mexicano. De hecho, su previsión es que sea el mercado internacional, liderado por su delegación en el país azteca, y seguido de Nueva York (desde donde se da servicio a empresas norteamericanas para operar en Latino América), Brasil y Colombia, dónde prevén seguir creciendo «a tasas muy elevadas». Esta conquista de América, que incluye Argentina, viene después de estar asentados en España y también en plazas europeas clave como Italia y Francia.

Se estima que el modelo inicial a seguir en el desarrollo de la política de delegaciones de la compañía será apostar fuertemente por una estructura comercial en gran parte presencial en el país destino, mientras que el resto de estructura estará «en su gran parte o en su totalidad soportada directamente desde la central de Paterna en España».

También dispone de fuente alternativa de ingresos, como sus inversiones inmobiliarias en el negocio de las oficinas en Argentina, destinado al arrendamiento a terceros con las que se obtiene renta. También dispone de un edificio de oficinas en el parque tecnológico de Paterna destinado al alquiler y actualmente vacío, así como unas parcelas en Lliria destinadas a promover inmuebles que se destinarán a arrendamiento. En todos los casos, se trata de rendimientos no sujetos a la actividad principal de la sociedad.