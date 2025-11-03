Digitalización sin barreras: Odoo acerca la gestión empresarial a todos los negocios

Suplementos Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:00 Compartir

En el dinámico mercado empresarial español, la innovación y la adaptación a cambios legales y tecnológicos son imprescindibles para la supervivencia y el crecimiento de cualquier empresa. Es en este contexto donde Odoo, el software de gestión empresarial originario de Bélgica, ha logrado no solo consolidarse como referencia mundial en soluciones ERP (Enterprise Resource Planning), sino también acelerar la digitalización de miles de pymes españolas, actuando como verdadero socio tecnológico y legal para autónomos y empresas de todos los sectores.

De Bélgica al mundo: una comunidad que impulsa el cambio

Odoo nació hace más de 20 años en Bélgica, con la visión de simplificar la gestión empresarial de pequeñas y medianas empresas mediante tecnología accesible y personalizable. Desde sus inicios, el objetivo fue claro: ayudar a las compañías a ahorrar tiempo, optimizar procesos y adaptarse rápidamente a la digitalización global. Esta filosofía se mantiene hasta hoy y ha sido el motor que ha llevado a Odoo a estar presente en más de 175 países, con 20 oficinas y una comunidad internacional de más de 15 millones de usuarios activos.

El éxito de Odoo no se explica solo por su solidez técnica o su precio competitivo, sino por haber apostado por un modelo de código abierto y una comunidad que impulsa la colaboración. Miles de desarrolladores, partners y empresas participan activamente en la mejora constante del software, proponiendo nuevas funcionalidades, adaptaciones y soluciones específicas para cada mercado. Así, Odoo no es solo una empresa, sino una gran comunidad que evoluciona en función de las necesidades de los usuarios y el entorno normativo.

Uno de los grandes hitos en la expansión de Odoo fue la apertura de su sede en Valencia hace más de tres años, desde donde se coordina toda la actividad en España y Andorra. Aunque Odoo operaba en el mercado español desde Bélgica, la llegada a Valencia supuso un salto cualitativo para clientes, partners y para el propio desarrollo del software. «Recomendaría Odoo sin duda. Es una solución robusta, flexible y escalable… Además, el acompañamiento del equipo de Odoo fue clave para una implementación exitosa.», comenta un cliente del sector publicitario ubicado en Madrid.

El reto de la legislación española: soluciones para el día a día pymes

Una de las señas de identidad de Odoo ha sido su capacidad para anticiparse y responder de forma ágil a los cambios legislativos que afectan a la empresa española, que no son pocos. Ejemplo de ello es la adaptación al sistema Veri*Factu, nacido de la Ley Antifraude, que busca combatir el fraude fiscal y la economía sumergida en España.

La normativa exige, entre otros aspectos, que cada factura emitida se remita automáticamente a la Agencia Tributaria para su validación, obligando a empresas y autónomos a contar con sistemas informáticos de facturación homologados, seguros y sin posibilidad de doble uso (esto es, que permitan contabilizar operaciones ocultas o paralelas). Gracias al equipo dedicado en Valencia, Odoo pudo lanzar a tiempo el módulo específico de Veri*Factu, permitiendo a sus clientes cumplir con la ley sin complicaciones y liberándolos de la tarea de adaptar sus operaciones de manera manual.

Pero la adaptación no se queda ahí. Odoo ha incorporado funcionalidades para cumplir con la Ley del Control Horario, que exige a las empresas registrar la jornada laboral de sus empleados de forma accesible y sin posibilidad de alteración. A través de su módulo de gestión de fichajes, cada empleado puede registrar su jornada desde cualquier dispositivo, y la empresa cuenta instantáneamente con informes seguros y listos para presentaciones a la inspección de trabajo.

Entre los desarrollos más destacados para España en los últimos años figuran el módulo de factura electrónica, TicketBAI para País Vasco, IGIC para Canarias, la factura simplificada y los modelos de impuestos adaptados a la legislación local. Todo ello demuestra la flexibilidad de la plataforma y el compromiso por convertir la tecnología en aliada del cumplimiento legal y la eficiencia empresarial.

Usabilidad, comunidad y evolución constante

Más allá del cumplimiento normativo, Odoo se ha focalizado en facilitar el día a día del usuario y en escuchar a sus clientes para adaptar el software a sus necesidades reales. Una muestra de ello es la integración automática de nuevos modelos de impuestos o la creación de paquetes de aplicaciones según el sector de la empresa (energías renovables, restauración, servicios profesionales, etc.). Esto permite a las compañías arrancar rápidamente con el sistema sin necesidad de desarrollos a medida.

Cada año se lanza una nueva versión del software con mejoras en todas las áreas, fruto del feedback global recibido. Incluso durante el año aparecen actualizaciones intermedias, pequeñas mejoras sugeridas por clientes y partners de la comunidad Odoo. «El sistema de soporte que tienen es excelente, con una respuesta inmediata y un entendimiento total de tus necesidades.», destaca una empresa de servicios cliente de Odoo desde hace más de 5 años.

Esta dinámica colaborativa, junto al soporte local y el trabajo mano a mano con clientes españoles, ha permitido a Odoo multiplicar su plantilla en Valencia por más de 2000% en apenas tres años. También se ha ampliado la red de Partners oficiales, responsables no sólo de implementar proyectos sino de apoyar a autónomos y pymes en su proceso de digitalización.

Casos reales: la digitalización al alcance de todos

Son numerosas las historias de éxito vinculadas a Odoo en España. Los clientes de Odoo están integrando ya el módulo de Veri*Factu de manera gratuita en sus bases de datos. Cada día son más los consultores de Odoo implementando tanto Veri*Factu como el Suministro Inmediato de Información (SII), según los usuarios de Odoo se van acogiendo a una legislación o a otra. Así, las empresas pueden cumplir con todos los requisitos de Veri*Factu y factura electrónica sin invertir ni un euro adicional en software, ahorrando tiempo y recursos en la presentación de impuestos y evitando posibles sanciones.

O la integración de la aplicación de Asistencias para el control horario, junto con la app móvil, les permite centralizar la gestión, mejorar la transparencia y reducir costes en administración, todo ello con soporte en español y evolución continua del producto.

En ambos casos, el equipo valenciano estuvo al lado del cliente, adaptando la herramienta y ofreciendo formación personalizada para aprovechar al máximo cada función.

Mirando hacia adelante: expansión y potencial ilimitado

El potencial de Odoo en España es solo una muestra de su alcance global. La plataforma sigue expandiéndose y apostando por adaptaciones legales y sectoriales para dar respuesta a los retos del mercado. Cada nuevo cliente es una oportunidad para mejorar el software, y cada partner oficial es un aliado estratégico en el proceso de digitalización nacional.

Con una comunidad activa, soporte local y un modelo abierto que fomenta la innovación, Odoo se ha consolidado no solo como ERP de referencia, sino como cómplice en la transformación digital y legal de miles de negocios. Especialmente en tiempos de cambio y exigencia normativa, tener aliados tecnológicos ágiles, escalables y comprometidos puede ser el factor diferencial para crecer y asegurar el futuro empresarial.