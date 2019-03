«Desde los despachos no se ve la realidad difícil del campo» «Contra el abandono y el despoblamiento rural sólo cabe invertir de verdad para que las cosas que dejaron de hacerse sean rentables y hagan que la gente se quede o regrese» Carles Peris Secretario general La Unió VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 1 abril 2019, 00:07

Carles Peris tiene 41 años, es citricultor que cultiva directamente varias parcelas de mandarinas que suman 2,5 hectáreas, todas muy cerca de su casa, en Les Alqueries (La Plana), y algunas con variedades patentadas (Tango, Orri...), porque tiene claro que hay que invertir para poder mejorar las expectativas de rentabilidad en un trabajo de primor. Es socio de la cooperativa Cocalni, donde se siente muy a gusto, y reconoce que desde que fue elegido secretario general de La Unió de Llauradors (el 11 de noviembre pasado), el teléfono no le deja tranquilo un minuto («el número de llamadas se habrá multiplicado por doscientos»), porque son muchos frentes los que atender y le reclaman de todas partes. Encima, «en unos momentos en que casi todas las producciones están en crisis, yo creo que sólo se salvan las chufas de la Huerta de Valencia», lo que obliga a redoblar los esfuerzos. Estas son algunas de sus ideas y propuestas sobre los asuntos de mayor actualidad en el campo valenciano.

Cítricos. Yo soy de los que creen que esto tiene futuro, pero hemos de conseguir que la UE aplique a los países terceros las mismas exigencias que tenemos nosotros, que sea obligatorio que la fruta importada cumpla el mismo tratamiento en frío que tenemos que cumplir nosotros para ir a Estados Unidos o China, que se extremen los controles de calidad y frente a las plagas y enfermedades, y nosotros tenemos que aprovechar mejor nuestras opciones, hemos de ser más agresivos comercialmente, hacer publicidad en serio y tener las mejores variedades del mundo. Esperemos que algunas de ellas acaben saliendo del IVIA.

«Siempre nos hablan de abrir nuevos mercados, pero algo falla, porque no se consolidan»

Mercados emergentes. Desde hace mucho tiempo siempre nos hablan desde la Administración de la conveniencia de diversificar la exportación citrícola y abrir nuevos mercados, pero luego resulta que, a la hora de la verdad, el, 92% o 93% de nuestras ventas radican en los países de la UE, solo el 7% u 8% restante va a países de fuera, y entre ellos se incluyen destinos tan consolidados desde siempre como Suiza, Noruega o Canadá. La verdad es que estamos perdiendo terreno en Estados Unidos, en China quedamos esta campaña por la mitad, Japón y Corea apenas nos compran, La India no acaba de abrirse... Es cuestión de reflexionar qué nos falla en los mercados emergentes que no se consolidan, y la principal causa está en el rigor de los protocolos que nos aplican y que aceptó el Gobierno, muy difíciles de cumplir, mientras que aquí permitimos que entre de todo y de cualquier forma, y eso no puede ser.

Ayudas. Llevamos muchos meses hablando de la crisis, reuniéndonos una y otra vez, pero en la práctica ni un euro; ni ayudas de mínimis ni nada, tampoco hay decisiones de cara al futuro. El ministro de Agricultura ha venido dos veces a Valencia para hablar de la crisis citrícola pero con la cartera vacía.

Plagas nuevas. En la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo no aceptan bien lo que les planteamos sobre la competencia desleal de países terceros. Al final, en esta y en tantas instancias de la Administración y de las instituciones públicas europeas, españolas o valencianas acabas comprendiendo que desde los despachos no se ve la difícil realidad del campo, les queda lejos y les cuesta entenderlo, siendo que les cuentas la pura verdad; de manera que hay que darle una vuelta a la cuestión para poder captar su atención. Por ejemplo, cuando planteamos a la Comisión de Comercio los muchos millones de euros que le cuesta al erario público combatir las nuevas plagas que entran por no inspeccionar bien las importaciones, por no hacer las cosas bien, notamos que la actitud de los eurodiputados ya era diferente, porque por ahí también cabrían denuncias claras de malversación de dinero público, por tomar o no tomar a tiempo decisiones que al final nos cuestan muy caras. Y por ahí sí que les duele.

PAC. Para una gran parte de la agricultura valenciana, las ayudas europeas solo son un pequeño complemento; lo esencial sería que la PAC nos sirviera mejor con sus medidas de apoyo al mercado, porque eso redundaría en los precios, donde vemos de continuo que la ley de la cadena agroalimentaria no sirve.

Despoblamiento. Si de verdad se quiere que la gente no siga abandonando los cultivos y los pueblos y que regrese población, hay que invertir en serio para que pueda volver a ser rentable lo que dejó de serlo, y ahí es imprescindible, antes que nada, la disponibilidad de agua para poder regar, porque si no hay riego no son posibles la mayoría de las producciones, y entonces la gente se va a buscarse la vida, a ganarse el jornal. Pero no han de ser inversiones pequeñas o parches locales, sino grandes planes del Ministerio de Fomento, que es el que tiene grandes presupuestos de verdad para afrontar este tipo de cosas. A partir de ahí comenzaríamos a hablar de la posibilidad de revertir el problema del despoblamiento.