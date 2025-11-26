La desconfianza de los valencianos por los falsos descuentos rebaja la fiebre del Black Friday un 14% en dos años Una de las jornadas estrella para el sector retail firma su mayor caída en intención de compra mientras la mitad de la Comunitat gastará más de 200 euros en tecnología

Kike Cervera Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:49

El Black Friday nació como una fiesta del consumo y hoy se parece más a un gran examen colectivo: quién compra, cuánto, en qué y, sobre todo, con qué grado de desconfianza. Ya no es aquella jornada en la que el usuario se lanzaba a por «la ganga del año», sino un día saturado de pantallas, comparadores y alertas de precio en el que el consumidor valenciano —como el del resto del país— avanza con un pie en el carrito y otro en el freno. La sospecha se ha asentado al mismo ritmo que los descuentos se han vuelto previsibles y las promociones se han estirado durante semanas. Y esa erosión de confianza se nota en lo esencial: la participación cae, el impulso pierde fuerza y lo que antes era fiebre hoy es contención.

Los datos lo muestran con precisión quirúrgica. Según el último informe del portal Idealo, un 68% de los españoles cree que los precios se inflan antes del Black Friday, mientras que el estudio de Chollómetro eleva esa cifra hasta el 70%. Son porcentajes que reflejan un clima emocional muy distinto al de hace apenas un lustro: el consumidor ya no asume que hay descuentos reales, sino que dedica más tiempo que nunca a verificar si lo anunciado es cierto.

Paralelamente, la campaña llega en un momento especialmente sensible: los ataques de phishing y estafas digitales han aumentado un 40% este año, según Stratesys y el propio INCIBE, y España registra ya más de 45.000 ataques diarios. Un escenario que contribuye a que el comprador avance por noviembre con tanta cautela como cansancio.

Esa tensión explica por qué la intención de compra cae. El Estudio de eCommerce 2025 de IAB Spain —uno de los thermómetros más sólidos del comportamiento online— confirma que la participación baja hasta el 73%, catorce puntos menos que en 2023. En solo dos años, el Black Friday ha firmado su mayor descenso. Lo que antes era un evento extraordinario se ha integrado en un calendario saturado de promociones; lo que antes se vivía como oportunidad ahora se mira con lupa. De hecho, el mismo estudio señala que el 78% de los compradores ya considera directamente que los descuentos son engañosos. Y aunque Amazon sigue siendo la plataforma dominante, su cuota en esta fecha retrocede: del 91% en 2023 al 81% este año.

Un retroceso que convive con un consumidor más meticuloso. Esta edición muestra un comprador que no solo compara, sino que planifica: monitoriza precios, usa listas de deseos y recurre a IA para optimizar búsquedas. El uso de inteligencia artificial en las compras crece un 45%, según Adyen, y una de cada tres personas ya la integra en su proceso. Un signo de madurez digital que convive con un cambio generacional: los más jóvenes buscan sobre todo inmediatez, personalización y verificación.

La Comunitat adelanta compras y dispara el gasto en tecnología

Pero si hay un territorio donde las cifras adquieren forma concreta es en la Comunitat Valenciana. Según una encuesta de Milanuncios y Appinio, el 47% de los valencianos gastará más de 200 euros este año, y el 27% superará los 300. No son cantidades alejadas de ejercicios anteriores, pero sí reflejan un comportamiento más selectivo. La mitad del gasto se dirigirá a tecnología y moda, tendencias que coinciden con los patrones nacionales de IAB. Y, sobre todo, indican que el Black Friday se ha convertido en un anticipo de la Navidad: el 67% de los valencianos adelanta sus compras navideñas, según Ipsos para Amazon, y el gasto medio previsto roza los 248 euros.

El adelanto no siempre es sinónimo de ahorro. Oney recuerda que quienes compran los regalos en Black Friday gastan 140 euros más de media que quienes esperan. Pero la percepción de ahorro persiste porque la pérdida de poder adquisitivo obliga a concentrar decisiones. Seis de cada diez valencianos aseguran haber perdido poder adquisitivo este año y ocho de cada diez creen que el comercio electrónico es un aliado frente a ese desgaste.

Más de 13.070 empleos nuevos: preocupa la estacionalidad

En paralelo al consumo, el mercado laboral que rodea al Black Friday actúa como un espejo del ciclo económico. Randstad prevé 13.070 empleos en la Comunitat Valenciana, un 3,1% menos que el año pasado. La provincia de Valencia concentrará la mayor parte —7.770 contratos— seguida de Alicante (3.780) y Castellón (1.520). Son cifras que mantienen a la Comunitat entre los territorios más activos del país, pero que revelan una tendencia descendente.

A la vez, CCOO advierte que el 80% del empleo creado es temporal y el 90% a tiempo parcial, un modelo que se ha cronificado en el comercio minorista. Y mientras el retail textil opera con un 31% de parcialidad y un salario medio un 26% por debajo del conjunto de la economía, la campaña se sostiene por perfiles jóvenes, mujeres y trabajadores extranjeros.

Y en logística, la presión es máxima. No en vano, SEUR incorporará 240 refuerzos solo en la Comunitat Valenciana para hacer frente a los más de 33 millones de envíos previstos. Un capítulo que ilustra hasta qué punto el comercio electrónico concentra su músculo en estas semanas, con picos por encima del millón de paquetes al día.

Preferencias, sensatez y devoluciones

Y medida que avanza noviembre, el patrón de gasto también muta. El estudio de MINISO detecta que el 30% de los españoles comprará productos virales, influido por Instagram y TikTok, y que el 73% adquiere artículos «para sentirse bien». Una tendencia que convive con otra más estructural: la búsqueda de ofertas sensatas en sectores donde el descuento cuenta. En turismo, por ejemplo, eBooking confirma que los hoteles aplicarán rebajas más moderadas —entre el 25% y el 30%—, muy lejos del 50% de 2022. En el canal online, Webloyalty prevé que el ticket medio alcance los 485 euros, con un mayor peso del Cyber Monday, que incluso podría superar en gasto al propio Black Friday.

Esa deriva explica otra tendencia clave: el ciclo ya no termina el viernes. Flowwow anticipa que el Cyber Monday crecerá hasta un 250% en ventas, impulsado por el auge del self-gifting entre mujeres y jóvenes. Y mientras los marketplaces ganan terreno —agregan más del 65% de las compras online—, sectores como hogar, plantas, repostería o regalos experienciales amplían su cuota. La campaña ya no se define por la agresividad del descuento, sino por su capacidad de ofrecer sentido.

No todo es compra: también crecen las devoluciones. REVER prevé gestionar una devolución cada 15 segundos, y recuerda que el 15% del total anual se concentra en estas fechas. Más de un tercio de la facturación del periodo se ve afectada por devoluciones, un comportamiento especialmente marcado en moda y cosmética.

Así, la radiografía completa ofrece un relato claro: el Black Friday 2025 ya no es un grito, sino un murmullo. La participación baja, la desconfianza sube, los ataques digitales proliferan y el peso de la planificación gana por goleada al impulso. La Comunitat Valenciana, pese a mantener un nivel de gasto significativo, se mueve en esta misma deriva: adelanta compras, concentra presupuesto en tecnología y moda y participa en la campaña con un pie en el freno y otro en el ahorro.

No se trata de un declive abrupto, sino de una transformación profunda por la que el consumidor ya no compra más, sino mejor; ya no confía en el descuento, sino en la verificación; ya no asume que la oportunidad está en el precio, sino en la seguridad. Y en esa transición, el Black Friday pasa de termómetro del consumo a espejo de un clima económico marcado por la cautela, la pérdida de poder adquisitivo y la búsqueda de certidumbre en un noviembre que ya no deslumbra, pero aún pesa.