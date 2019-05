Desastroso inicio de la campaña de fruta de verano por falta de demanda a causa del frío V. LL. Viernes, 24 mayo 2019, 00:53

valencia. La campaña de frutas de hueso o de verano (albaricoque, melocotón, nectarina, ciruelo, cereza, etc.) está teniendo un inicio desastroso, conforme ha señalado la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja). La falta de demanda es generalizada, lo que se está traduciendo en precios bajísimos en el campo, ausencia de compradores en muchos casos y lo que es aún peor: los agricultores que no pueden esperar, porque su cosecha ya está madura y se arriesgan a perderla, la recolectan y la entregan sin precio a comercializadores que no garantizan nada. Es la vuelta del sistema 'a resultas', que se extiende al sector frutero y augura pésimos resultados.

Desde AVA se achaca a las bajas temperaturas que siguen reinando en toda Europa esa falta de demanda que se impone en estos momentos. El frío no anima a consumir fruta de verano, como el calor desincentiva comer naranjas y mandarinas.

La pésima coyuntura está afectando particularmente a los productores de la Comunitat Valenciana y de otras regiones del sur de España, como Murcia y Andalucía, ya que se han ido especializando en los últimos años en producir variedades precoces, con el fin de diferenciarse en el mercado de producciones de otras zonas que maduran más adelante. Sin embargo, si es aconsejable separarse de los momentos centrales de la campaña, cuando se registran mayores concentraciones de oferta que derivan en cotizaciones bajas, también se corre el riesgo de que, en años con primaveras frescas, como ocurre ahora, el frío no acompañe para 'tirar' del consumo.